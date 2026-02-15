冬奧／男子冰球 加拿大小組賽全勝晉八強

我的頻道

中央社米蘭15日綜合外電報導
加拿大男子冰球隊以10比2大勝法國隊，3戰全勝晉級。(美聯社)

加拿大男子冰球隊今天展現絕佳實力，以10比2大勝法國，結束在2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運會的小組賽，3戰全勝晉級。

法新社報導，冬奧奪冠次數最多的加拿大男子冰球隊上屆2022北京冬奧時在八強戰敗給瑞典。那屆冬奧由芬蘭摘金。

本屆2026米蘭－科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會，加拿大在總教練古柏（Jon Cooper）領軍下展現凌人氣勢，3場小組賽狂奪20分且只讓對手共獲3分，橫掃A組晉級。

北美職業冰球聯盟NHL華盛頓首都（Washington Capitals）前鋒威爾森（Tom Wilson）於開賽第9分鐘先馳得點，不過德威（Floran Douay）隨後為法國扳平。

然而加拿大幾乎馬上就奪回領先優勢，當家球星克勞斯比（Sidney Crosby）助攻陶斯（Devon Toews）破門，首節結束時史東（Mark Stone）錦上添花，比分拉開至3比1。

次節馬卡爾（Cale Makar）、塞勒布里尼（Macklin Celebrini）與克勞斯比各進一球，讓法國無力回天。加拿大第3節再進4球，其中塞勒布里尼梅開二度，奠定勝局。

加拿大本屆賽事先以5比0擊敗捷克，再以5比1力克瑞士。

外界普遍看好加拿大將會奪冠，不過美國隊同樣渴望繼1980寧靜湖（Lake Placid）冬奧「冰上奇蹟」（Miracle on Ice）之後再度掄元。那屆賽事美國隊在決賽爆冷擊敗原本被看好的強敵蘇聯，外界對那個歷史性時刻有此稱譽。

