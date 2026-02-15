我的頻道

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

從加勒比海追到印度洋 美軍登上受制裁油輪

冬奧／冬季兩項女子10公里 維托齊為義大利摘歷史性金牌

新華社義大利安泰塞爾瓦15日電
麗薩·維托齊(Lisa Vittozzi)奪下義大利的第一枚冬季兩項金牌。(新華社)
麗薩·維托齊(Lisa Vittozzi)奪下義大利的第一枚冬季兩項金牌。(新華社)

米蘭冬奧會在15日進行的冬季兩項女子10公里追逐賽中，義大利選手麗薩·維托齊(Lisa Vittozzi)獲得冠軍。這是義大利在冬奧會歷史上取得的第一枚冬季兩項(biathlon)金牌。

當天參加追逐賽的運動員取自14日短距離賽的前60名。中國運動員褚源蒙、孟繁棋雙雙獲得參賽資格，分別以第31位和第48位出發。褚源蒙在第二輪射擊脫靶一發，最終以33分21秒4的成績完賽，最終仍排在第31名。孟繁棋同樣僅罰一圈，以34分01秒6的總用時排在第39名。

挪威選手莫倫·基爾凱德在比賽中三次罰圈，最終獲得銀牌，前一日她剛剛斬獲女子7.5公里短距離比賽金牌。芬蘭選手蘇維·明基寧收穫季軍。

維托齊在最後一次立射前仍落後於基爾凱德，暫居第二位。但關鍵時刻，她穩穩打出零失誤，而她的挪威對手兩發脫靶。最終，維托齊以全程射擊零失誤，總用時30分11秒8的成績奪冠。

維托齊對自己的勝利並不感到意外。她說：「最後幾公里簡直像是一場夢。我一直相信自己具備這樣的能力，但同時也非常清楚其他選手有多強。去年因為背傷，那段時間真的非常艱難，但我從未停止相信，自己能在這屆奧運會上取得成功。最後一圈我真的很想露出大大的笑容，但我必須控制自己，一直保持專注，直到衝過終點。」

當天稍早進行的男子12.5公里追逐賽中，瑞典選手馬丁·龐西盧馬以31分11秒9獲得金牌；挪威選手斯圖拉·萊格雷德兩次罰圈摘得銀牌；法國人埃米利安·雅克蘭獲得銅牌。

17日的米蘭冬奧會冬季兩項賽場，挪威、法國、瑞典等20支隊伍將進行男子4×7.5公里接力賽的角逐。

