冬奧／訓練時間重疊 谷愛凌抱怨國際雪聯安排：對兼項選手不公平

中國滑雪選手谷愛凌14日在女子自由大跳台資格賽中出賽。(路透)

14日在晉級冬奧會自由式滑雪女子大跳台決賽後，身兼三項的谷愛凌 表示，由於該項目決賽時間與她另一強項U型場地技巧（U池）的首個訓練日完全重合，讓她被迫損失U池的訓練時間，國際雪聯這樣的安排並不公平。

這是谷愛凌在北京冬奧 會大跳台奪冠後，首次參加這項比賽。她坦言，自己從來都不是大跳台專項運動員，之所以出現在這個項目上，是因為大跳台的奧運 資格與坡面障礙技巧掛鉤。

「既然有機會，我就敢上場。」她說。此次冬奧會，這位自由式滑雪名將已在坡面障礙技巧中奪得銀牌，她還將參加大跳台和U池比賽。

但由於賽程安排，大跳台決賽時間與U池的首個訓練日完全重合，這意味著她將失去後者三分之一的訓練時間。上屆奧運會，她就曾因項目日程安排幾乎沒有休整時間。

「還記得我上次為什麼被拍到在賽場吃韭菜盒子嗎？真的是因為比三項時間太緊了，沒時間吃飯。」谷愛凌對記者說。

「這次更誇張，整個訓練時間完全重合。我會錯過一整堂訓練課。」谷愛凌說，「我覺得這其實挺不公平的。」

在她看來，大跳台與坡面障礙尚有技術關聯，但U型場地則是完全不同的項目。「就像短跑和馬拉松，都是跑步，但其實是不同的運動。」她說，「不少人可以只專注一個項目，而我在準備三個。」

谷愛凌提到，自己曾與相關方面溝通，詢問是否有其他解決方式可以保證自己的U池訓練時間。「我問過能否和單板滑雪的運動員一起訓練，也問過是否可以另外給我安排一個小時的訓練時間。」她說，「但現在就是這樣。」

這位北京冬奧會兩金一銀得主對國際雪聯的這一安排有些「失望」。「我覺得奧運會應該代表追求卓越。如果有人願意去嘗試更多項目，這樣的嘗試應該被鼓勵，而不是被『懲罰』。」

「當然這只是我的個人看法。」她補充道。

當天自由式滑雪女子大跳台資格賽在利維尼奧雪上公園舉行。四年沒有參加大跳台比賽，也幾乎沒有專門訓練，但谷愛凌仍選擇站上出發台。她說，不是作為衛冕冠軍來守什麼，而是來試一試。

選手進行三輪跳躍，取不同起跳方向的兩輪最好成績相加排名。谷愛凌首輪得到86.00分；第二輪失誤只得到20.75分；關鍵的第三輪，她在必須完成動作的情況下拿下84.75分，從而以170.75分位列第二晉級決賽。

「我不是為了獎牌而來，也沒有想獎牌的顏色。只是有機會就去嘗試，把自己能做到的都做出來。」

第二輪落地時摔倒後，她在場邊對左手進行了冰敷。面對外界對傷情的關心，她只是輕描淡寫地說：「過兩天就好了。」

對她而言，比起傷痛，更重要的是如何在有限的準備時間內繼續調整狀態。