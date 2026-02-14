我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電費帳單高得嚇人？小心這些沒開也耗電的吃電怪獸

米蘭冬奧開幕逾一周 官方證實選手用掉1萬個保險套

冬奧／訓練時間重疊 谷愛凌抱怨國際雪聯安排：對兼項選手不公平

新華社／利維尼奧14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國滑雪選手谷愛凌14日在女子自由大跳台資格賽中出賽。(路透)
中國滑雪選手谷愛凌14日在女子自由大跳台資格賽中出賽。(路透)

14日在晉級冬奧會自由式滑雪女子大跳台決賽後，身兼三項的谷愛凌表示，由於該項目決賽時間與她另一強項U型場地技巧（U池）的首個訓練日完全重合，讓她被迫損失U池的訓練時間，國際雪聯這樣的安排並不公平。

這是谷愛凌在北京冬奧會大跳台奪冠後，首次參加這項比賽。她坦言，自己從來都不是大跳台專項運動員，之所以出現在這個項目上，是因為大跳台的奧運資格與坡面障礙技巧掛鉤。

「既然有機會，我就敢上場。」她說。此次冬奧會，這位自由式滑雪名將已在坡面障礙技巧中奪得銀牌，她還將參加大跳台和U池比賽。

但由於賽程安排，大跳台決賽時間與U池的首個訓練日完全重合，這意味著她將失去後者三分之一的訓練時間。上屆奧運會，她就曾因項目日程安排幾乎沒有休整時間。

「還記得我上次為什麼被拍到在賽場吃韭菜盒子嗎？真的是因為比三項時間太緊了，沒時間吃飯。」谷愛凌對記者說。

「這次更誇張，整個訓練時間完全重合。我會錯過一整堂訓練課。」谷愛凌說，「我覺得這其實挺不公平的。」

在她看來，大跳台與坡面障礙尚有技術關聯，但U型場地則是完全不同的項目。「就像短跑和馬拉松，都是跑步，但其實是不同的運動。」她說，「不少人可以只專注一個項目，而我在準備三個。」

谷愛凌提到，自己曾與相關方面溝通，詢問是否有其他解決方式可以保證自己的U池訓練時間。「我問過能否和單板滑雪的運動員一起訓練，也問過是否可以另外給我安排一個小時的訓練時間。」她說，「但現在就是這樣。」

這位北京冬奧會兩金一銀得主對國際雪聯的這一安排有些「失望」。「我覺得奧運會應該代表追求卓越。如果有人願意去嘗試更多項目，這樣的嘗試應該被鼓勵，而不是被『懲罰』。」

「當然這只是我的個人看法。」她補充道。

當天自由式滑雪女子大跳台資格賽在利維尼奧雪上公園舉行。四年沒有參加大跳台比賽，也幾乎沒有專門訓練，但谷愛凌仍選擇站上出發台。她說，不是作為衛冕冠軍來守什麼，而是來試一試。

選手進行三輪跳躍，取不同起跳方向的兩輪最好成績相加排名。谷愛凌首輪得到86.00分；第二輪失誤只得到20.75分；關鍵的第三輪，她在必須完成動作的情況下拿下84.75分，從而以170.75分位列第二晉級決賽。

「我不是為了獎牌而來，也沒有想獎牌的顏色。只是有機會就去嘗試，把自己能做到的都做出來。」

第二輪落地時摔倒後，她在場邊對左手進行了冰敷。面對外界對傷情的關心，她只是輕描淡寫地說：「過兩天就好了。」

對她而言，比起傷痛，更重要的是如何在有限的準備時間內繼續調整狀態。

世報陪您半世紀

谷愛凌 北京冬奧 奧運

上一則

NBA／連兩輪飆最高分 尼克隊奪投籃大賽冠軍

下一則

冬奧／谷愛淩、劉夢婷 晉級自由式滑雪女子大跳台決賽

延伸閱讀

米蘭冬奧開幕逾一周 官方證實選手用掉1萬個保險套

米蘭冬奧開幕逾一周 官方證實選手用掉1萬個保險套
冬奧／女子雙人雪上技巧澳洲奪金 美獲銀銅

冬奧／女子雙人雪上技巧澳洲奪金 美獲銀銅
冬奧／高山滑雪男子大曲道 南美選手首奪牌摘金

冬奧／高山滑雪男子大曲道 南美選手首奪牌摘金
冬奧／速滑500米破奧運紀錄 美名將斯托爾茲雙金在握

冬奧／速滑500米破奧運紀錄 美名將斯托爾茲雙金在握

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00

超人氣

更多 >
3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝
賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元