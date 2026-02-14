我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

冬奧／女子雙人雪上技巧澳洲奪金 美獲銀銅

新華社義大利利維尼奧2月14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
自由式滑雪女子雙人雪上技巧決賽，澳洲名將安東尼(Jakara Anthony)奪金，美女將考夫、萊姆利分獲銀銅。(新華社)
自由式滑雪女子雙人雪上技巧決賽，澳洲名將安東尼(Jakara Anthony)奪金，美女將考夫、萊姆利分獲銀銅。(新華社)

米蘭冬奧會14日自由式滑雪女子雙人雪上技巧決賽中，澳洲名將安東尼(Jakara Anthony)戰勝美國選手考夫(Jaelin Kauf)，摘得金牌。

雙人雪上技巧是本屆冬奧會新增小項。選手兩兩對決，不但要比拚速度，還要評判滑行技巧以及騰空轉體動作。裁判對各技術環節進行投票，共35票，票高者晉級。

與個人賽相比，雙人賽更加緊張刺激。運動員可能被對手激發，超水準發揮；也可能受到影響，打亂自己的節奏。半決賽的4名選手中，有3人出現了摔倒、斷滑等嚴重失誤。

安東尼是北京冬奧會女子雪上技巧個人冠軍，而她在本屆冬奧會個人項目中僅獲得第八名。當日雙人比賽中，安東尼發揮穩定，前4輪沒有失誤，一路闖進決賽。

決賽中，她與考夫的賽道表現勢均力敵。最終根據裁判投票，安東尼以20:15勝出，獲得冬奧會該項目歷史首枚金牌。考夫獲得銀牌，女子個人冠軍、美國隊選手萊姆利(Elizabeth Lemley)獲得銅牌。

中國選手楊丫、黎睿霖均在首輪比賽中負於各自對手，最終分列第23、第28位。對兩位小將來說，首次參加冬奧會的經驗是本次比賽的最大收穫。「冬奧會的場地和比賽氛圍都太棒了。這次的收穫是要根據不同的場地、不同的天氣，調整自己的訓練方法，高度集中注意力滑好每一趟。」楊丫賽後說。

世報陪您半世紀

北京冬奧 投票 澳洲

上一則

冬奧／高山滑雪男子大曲道 南美選手首奪牌摘金

下一則

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

延伸閱讀

冬奧／速滑500米破奧運紀錄 美名將斯托爾茲雙金在握

冬奧／速滑500米破奧運紀錄 美名將斯托爾茲雙金在握
米蘭冬奧開幕逾一周 官方證實選手用掉1萬個保險套

米蘭冬奧開幕逾一周 官方證實選手用掉1萬個保險套
冬奧／享受滑行的時刻 李杰翰奧運初體驗順利以106名完賽

冬奧／享受滑行的時刻 李杰翰奧運初體驗順利以106名完賽
冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00

超人氣

更多 >
3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人