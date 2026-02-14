冬奧／女子雙人雪上技巧澳洲奪金 美獲銀銅

自由式滑雪女子雙人雪上技巧決賽，澳洲名將安東尼(Jakara Anthony)奪金，美女將考夫、萊姆利分獲銀銅。(新華社)

米蘭冬奧會14日自由式滑雪女子雙人雪上技巧決賽中，澳洲 名將安東尼(Jakara Anthony)戰勝美國選手考夫(Jaelin Kauf)，摘得金牌。

雙人雪上技巧是本屆冬奧會新增小項。選手兩兩對決，不但要比拚速度，還要評判滑行技巧以及騰空轉體動作。裁判對各技術環節進行投票 ，共35票，票高者晉級。

與個人賽相比，雙人賽更加緊張刺激。運動員可能被對手激發，超水準發揮；也可能受到影響，打亂自己的節奏。半決賽的4名選手中，有3人出現了摔倒、斷滑等嚴重失誤。

安東尼是北京冬奧 會女子雪上技巧個人冠軍，而她在本屆冬奧會個人項目中僅獲得第八名。當日雙人比賽中，安東尼發揮穩定，前4輪沒有失誤，一路闖進決賽。

決賽中，她與考夫的賽道表現勢均力敵。最終根據裁判投票，安東尼以20:15勝出，獲得冬奧會該項目歷史首枚金牌。考夫獲得銀牌，女子個人冠軍、美國隊選手萊姆利(Elizabeth Lemley)獲得銅牌。

中國選手楊丫、黎睿霖均在首輪比賽中負於各自對手，最終分列第23、第28位。對兩位小將來說，首次參加冬奧會的經驗是本次比賽的最大收穫。「冬奧會的場地和比賽氛圍都太棒了。這次的收穫是要根據不同的場地、不同的天氣，調整自己的訓練方法，高度集中注意力滑好每一趟。」楊丫賽後說。