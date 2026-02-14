冬奧／美國「四圈跳之神」兩度跌倒 滿場觀眾鴉雀無聲

我的頻道

記者雷光涵／即時報導
美國男子花式滑冰明星馬里寧(Ilia Malinin)，13日晚間決賽時失常，招牌動作失誤跌倒，最終以第八名飲恨，無緣獎牌。（新華社）
21歲的美國花式滑冰名將馬里寧（Ilia Malinin）13日晚間在米蘭滑冰場的通道裡，試圖解釋、理解自己在米蘭冬季奧運男子花式滑冰長曲中，究竟出了什麼問題。那場演出，只能用「災難」形容。綽號「四圈跳之神」的馬里寧兩度摔倒及多次失誤，最終跌出頒獎台，滿場觀眾鴉雀無聲。

來自哈薩克的沙伊多羅夫（Mikhail Shaidorov）技術爆發力十足、卻向來不穩定，這次抓住機會，在長曲逆轉掛上金牌，銀、銅牌由日本的鍵山優真及佐藤駿奪下。在短曲排第一的馬里寧最後只得到第八。

「老實說，我到現在都還沒消化剛剛發生的事。」馬里寧說，他坦言賽前狀態極佳，「我只需要相信一直以來的訓練流程。但這不是一般比賽，這是奧運。我想大家很難真正理解那種從內心湧上的壓力與緊張，最後完全淹沒了我，讓我失去控制。」

「失控」確實是對這場表現的最佳總結。兩屆世錦賽冠軍馬里寧創下近4年來個人最低總分，也終結橫跨14場賽事、超過兩年的不敗紀錄。

馬里寧坦言，他或許「太有信心」。從米蘭冬奧初期開始，他的狀態其實已有些起伏。團體賽短曲不敵鍵山，他首度承認奧運奪金壓力開始影響自己；雖然他的長曲表現，最終仍助美國隊成功衛冕，但個人狀態沒有完全恢復。

直到個人短曲，他重拾霸氣與自信，取得領先優勢。然而長曲項目當晚，一切走樣。

馬里寧的表演編排了平紀錄的七個四圈跳。開場完成四圈菲力普跳後，他嘗試自己唯一在正式比賽成功落地的四圈艾克索跳，卻臨時放棄。

隨後雖完成四圈勒茲跳，但問題接踵而至，原訂四圈路普跳只完成兩圈；一次四圈勒茲跳摔倒，無法接續三圈托跳組合跳；最後原本高分的四圈沙克跳接三圈艾克索跳組合，只剩兩圈沙克跳，還再度摔倒。

義大利選手格拉索（Daniel Grassl）說：「他幾乎從不失誤，我們都很意外。」

音樂結束時，馬里寧努力壓抑情緒。觀眾席上，包括2022年奧運冠軍陳巍、體操七金得主西蒙・拜爾斯（Simone Biles）、演員傑夫・高布倫（Jeff Goldblum）等名人，都見證了這場震撼之夜。

反觀短曲僅排第六的沙伊多羅夫，卻滑出代表作，五個四圈跳全部成功，技術幾乎完美，成功封王。「這一直是我的目標，」他簡單地說，「也是我每天起床訓練的原因。」

滑冰皇帝普申柯賽後說，上屆奧運，日本的羽生結弦之所以錯失獎牌，就是因為挑戰四圈艾克索跳。很遺憾，他成為世界首位成功完成四圈艾克索跳的夢想並未實現。

奧運 日本 米蘭冬奧

