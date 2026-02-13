冬奧／頭盔悼戰亡運動員遭禁賽 烏克蘭選手上訴失敗

我的頻道

中央社／義大利米蘭13日綜合外電報導
烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇10日表示，即使在禁令下，他仍將在比賽當天戴上印有俄烏戰爭受害者圖像的頭盔。(美聯社)
烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）今天因佩戴飾有俄烏戰爭罹難者圖像的頭盔而遭取消米蘭冬奧參賽資格，他對此提出上訴但以失敗告終。

在這場米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運至今最大的爭議中，赫拉斯克維奇昨天因拒絕換下繪有自2022年俄軍入侵以來喪生的烏克蘭男女運動員照片的頭盔，而被禁止參加他的冬奧項目。

根據奧林匹克憲章，比賽期間禁止任何帶有政治性質的表示。

27歲的赫拉斯克維奇今天將案件提交至設於米蘭的體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport），他告訴記者：「我希望真理能獲得伸張，而且我也明白自己是無辜的。」

但身為體育界最高法院的體育仲裁法庭表示，已駁回赫拉斯克維奇「針對國際雪車及俯臥式雪橇協會（IBSF）與國際奧林匹克委員會（IOC）」的上訴。

中央社引述法新社報導，體育仲裁法庭秘書長瑞伯（Matthieu Reeb）指出，法庭「認定言論自由在奧運會上受到保障，但不在比賽場上，這是一項神聖的原則」。

瑞伯補充表示，審理這項上訴的德國籍仲裁員隆巴赫（Annett Rombach）「希望表明，她完全同情赫拉斯克維奇先生的紀念行為，以及他為喚起外界對烏克蘭人民和運動員因戰爭所受苦難與摧殘的意識所做的努力」。

然而，她做出結論，認為赫拉斯克維奇的頭盔確實違反了國際奧會的「運動員言論表達準則」。

赫拉斯克維奇今天稍晚在慕尼黑將頭盔呈獻給烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時表示，他的禁賽處分「令人沮喪」。

他補充說：「沒有人對這頂頭盔有任何抱怨，所以這純粹是一個歧視性的決定…我應該要在那裡（比賽）的。」

據美聯社報導，國際奧會曾提供赫拉斯克維奇機會，讓他戴上不同的頭盔參賽，並在滑行結束後帶著這頂致敬頭盔通過採訪區。

他本也可以配戴黑色臂章，這通常是國際奧會所禁止的。國際奧會只是不希望他透過戴著這頂頭盔比賽來發表聲明。

赫拉斯克維奇說：「我認為國際奧會站在了歷史錯誤的一邊。」

