冬奧男子花滑 「四周跳之王」馬里寧災難級表現奪金夢碎

美國男子花式滑冰明星馬里寧(Ilia Malinin)，13日晚間決賽時失常，招牌動作失誤跌倒，最終以第八名飲恨，無緣獎牌。(歐新社)

美國花滑明星、兩屆世錦賽冠軍馬里寧(Ilia Malinin)原是本屆冬奧 自由滑奪冠熱門，13日晚間卻滑出災難級表現，有「四周跳之王」(quad god)美譽的他卻接連在這個招牌動作失誤，最終以第八名作收，無緣獎牌。

美聯社報導，馬里寧是最後出場的選手，伴隨著他自己的旁白和音樂，他以一個後內點冰四周跳(quad flip)開場，他計畫曲目中總共要完成七個四周跳。隨後，他似乎想要嘗試只有他曾在比賽中成功完成的四周半跳，但卻不得不放棄。馬里寧穩住陣腳後，成功完成了四周勒茲跳(quad lutz)，但真正的麻煩才剛開始。

馬里寧原本的四周路普跳(quad loop)只做成兩周，節奏被打亂。接著四周勒茲跳中他摔倒了，導致他無法接下來的組合動作。在最後一跳中，馬里寧原本應該完成一個高分組合動作：四周沙克跳—三周艾克索跳(quad salchow-triple axel)，但只完成了兩周沙克跳而且還摔倒了。

馬里寧最終僅獲156.33分，與短曲目得分加總後以總分264.49位居第八，這是他近四年來最差的總成績，也結束了兩年多來14場比賽不敗的紀錄。他賽後表示：「老實說，我到現在都還沒消化剛剛怎麼了，進入比賽前我整天狀態都很好，感覺非常穩定。我只覺得自己需要相信這一路的訓練過程就好。但這跟其他比賽不同，這是奧運 ，我想外界其實不了解內心承受的壓力和緊張。所以這真的壓垮了我，感覺自己完全失去控制。」

比賽當天稍早，他特地到米蘭郊外的美國隊替代訓練場練習，短暫遠離奧運壓力。熱身時他顯得極為冷靜，所有跳躍都沒有摔倒。馬里寧說「這就是我要做的，是我們的計畫，也是我練習的一切，我只需要上場做自己一直在做的事，但結果沒有發生，我也不知道為什麼。」

金牌則由哈薩克 選手沙多羅夫(Mikhail Shaidorov)以生涯最佳的291.58分拿下，跟馬里寧一樣21歲的他在短曲目後僅排第六，賽前幾乎無人看好，他以高難度跳躍聞名、穩定度卻飽受質疑，但最終完成5個四周跳。