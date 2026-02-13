我的頻道

羅偉促成舊金山學校重開 18日學生返校

南加2華男經營賣淫網涉30妓院、60女 後果嚴重

冬奧╱中國冰壺男隊3連敗 女隊1勝1負

新華社義大利科爾蒂納丹佩佐2月13日電
當地時間2月13日，在意大利科爾蒂納舉行的米蘭-科爾蒂納冬奧會冰壺男子循環賽中，中國隊7比9不敵瑞士隊，圖為中國隊選手費學清（中）在比賽中擲壺。（新華社）
當地時間2月13日，在意大利科爾蒂納舉行的米蘭-科爾蒂納冬奧會冰壺男子循環賽中，中國隊7比9不敵瑞士隊，圖為中國隊選手費學清（中）在比賽中擲壺。（新華社）

13日進行的米蘭冬奧會冰壺循環賽中，中國男隊先後不敵挪威瑞士隊，中國女隊也負於瑞士隊。目前男隊三連敗，女隊一勝一負。

中國男隊繼續由四壘徐曉明、三壘費學清、二壘李智超、一壘許靜韜出戰，上午他們的對手是挪威隊。第二局中國隊利用對手失誤偷兩分，挪威隊第三局回敬兩分。第五局，挪威隊最後一投傳擊成功得兩分，以4:3領先。下半場雙方繼續各得一分，第十局中國隊錯失後手兩分機會，比賽被拖入加局賽。挪威隊後手得兩分，以8:6鎖定勝局。

隊長徐曉明賽後說：「每個隊員都在逐漸進入狀態，對冰面更適應了，我們的成功率也在提升。這場比賽我們後手拿兩分上做得不是很好，後手局只拿到了一個兩分，尤其第十局沒能拿兩分有點可惜。」

晚間比賽中，中國男隊迎戰瑞士隊。前兩局兩隊各自後手拿兩分，第四局瑞士隊憑藉出色的擊打後手獲三分，取得5:3領先。第五局和第七局中國隊均後手得兩分，八局後兩隊以7:7戰平。可惜最後兩局中國隊連續被偷分，最終以7:9落敗。

當日，四壘王芮、三壘韓雨、二壘董子齊和一壘姜嘉怡出戰的中國女隊同樣對陣瑞士隊。前三局雙方處於均勢，第四局中國隊偷一分，第五局瑞士隊後手兩分，雙方六局後3:3戰平。第七局瑞士隊後手，中國隊控分失敗，反讓對手獲得三分。第八局中國隊最後一投失誤，被偷一分。四分落後的中國隊並沒有放棄，第九局後手獲得兩分，將比分扳至5:7。最後一局瑞士隊後手，中國隊偷分無望後選擇提前結束比賽。

隊長王芮賽後解釋了第七局最後一投的情況：「我們前半場打得還比較接近，問題出現在第七局給了對手一個三分，導致後面打得很被動。當時是想嘗試只給對手一分，但可能對場地各方面了解得不是太好，就失誤了。」

王芮表示，這場失利對隊員心態沒有太大影響。「瑞士是特別強的對手，我們每一場也都是盡力去拼。大家溝通很好，不管是輸了還是失誤了，都是互相鼓勵。」

目前男隊積分榜上，加拿大、瑞士隊同為三連勝，中國、捷克、瑞典隊三連敗。女隊當日其他比賽中，瑞典隊擊敗名將杜邦姐妹領銜的丹麥隊，三連勝領跑積分榜；英國、義大利和日本隊兩連敗，中國隊一勝一負。

14日，中國女隊將對陣義大利隊，男隊將迎戰衛冕冠軍瑞典隊。

