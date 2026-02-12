冬奧／男子冰球開賽 斯洛伐克4：1打敗衛冕冠軍芬蘭

我的頻道

新華社／米蘭11日電
米蘭冬奧男子冰球項目11日開賽，斯洛伐克4：1打敗衛冕冠軍芬蘭。（新華社）

米蘭冬奧男子冰球項目11日開賽。首場比賽中，衛冕冠軍芬蘭與北京冬奧季軍斯洛伐克展開「強強對話」，最終斯洛伐克隊以4：1取勝。

斯洛伐克隊頭號球星斯拉夫科夫斯基成為球隊勝利的首功之臣。他先是在第一節進球首開紀錄，又在第三節完成關鍵得分。2022年北京冬奧上，年僅17歲的斯拉夫科夫斯基以7個進球榮膺當屆賽事最有價值球員（MVP）。本場再入兩球後，斯拉夫科夫斯基將個人冬奧進球數提升到9球。

這也是斯洛伐克隊在冬奧參賽史上首次擊敗芬蘭隊。

全場比賽，芬蘭隊在場面上占據主動，有效射門次數以40：25領先，但斯洛伐克隊進攻成功率更高。前兩節雙方戰成1：1，但第三節進行到後半段，斯洛伐克隊在10分鐘內連入三球，一舉鎖定勝局。

斯拉夫科夫斯基賽後表示：「身著國家隊隊服征戰冬奧的感覺太棒了。我每天都會全力以赴。」

斯洛伐克隊主帥奧爾薩格說：「斯拉夫科夫斯基今天打進了兩個關鍵進球，他的表現非常出色，但我想說的是，這不僅僅是他一個人的功勞，而是我們全隊優異表現的結果。當然，斯拉夫科夫斯基是我們在北美職業冰球聯賽（NHL）效力的最優秀的球員。我們希望他帶領球隊勇往直前，但只靠他一個人肯定無法做到。」

斯拉夫科夫斯基在2022年的NHL選秀中被蒙特利爾加拿大人隊用「狀元簽」選中，為球隊效力至今。

另一場比賽中，東道主義大利隊以2：5不敵上屆冬奧第四名瑞典隊。面對勁旅瑞典隊，義大利隊打得異常頑強，首節伊始就通過一次快攻由前鋒弗里戈破門。此後雙方互有攻守，前兩節瑞典隊以3：2稍占上風。

第三節，義大利隊繼續憑藉高質量防守與對手周旋。比賽最後階段，瑞典隊的齊巴內賈德和海德曼先後破門，最終幫助球隊以三球優勢取勝。整場比賽瑞典隊有效射門次數以60：22占據絕對上風。

12日，男子冰球小組賽將繼續進行，加拿大、美國等強隊將登場亮相。此外，加拿大隊和芬蘭隊將進行女子冰球小組賽補賽。

