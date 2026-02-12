冬奧／雙親遇軍機撞客機空難 美冬奧少年場邊淚吻遺照

美國男子花式滑冰選手馬克西姆．諾莫夫拿著父母親與他的合照，告慰空難失事的雙親。(美聯社)

馬克西姆．諾莫夫(Maxim Naumov)跪在冰面上，綻放燦爛的笑容，彷彿剛從一場恍惚中醒來。他感受到過去一年來所有為他祈禱與支持的力量，也感受到父母的存在，在這2分50秒的奧運 演出中，一路引領著他。

據紐約郵報(New York Post)報導，這位來自麻州 諾伍德(Norwood)的選手，去年1月經歷了世人最不願面對的噩夢，他的父母諾莫夫(Vadim Naumov)和希什科娃(Evgenia Shishkova)，在從堪薩斯州 威其塔(Wichita)觀看他參加全國錦標賽返家途中，所搭乘的美國航空客機5342航班在華府波多馬克河上空失事，不幸罹難。

而在周二晚間的米蘭，他實現了屬於自己的夢想。在奧運男子單人花式滑冰比賽中，他全情投入，隨著蕭邦的「夜曲第20號」滑出一段直擊人心的演出。隨後，在令人動容的一幕中，他在等待分數揭曉時，高舉父母照片，輕輕親吻。

「那感覺幾乎像有一隻手放在我背後，推著我前進。」諾莫夫說，「我感覺父母引導我從一個動作到下一個動作，讓我始終保持穩定。就像棋盤上的棋子，被帶著從一格移到另一格。那是一種我從未體驗過的感受。」

他表示，平時在音樂響起前總會緊張不安，甚至不自覺地抖動手臂。但這一次，他異常平靜而穩定，彷彿父母的存在「流淌在我的整個身體裡」。

「所有的祈禱與思念，我真的感受得到。我在整段表演中都感受到了。」他說，「幾乎就像，我閉上眼睛再睜開時，已經跪在冰面上。抬頭望向上方，心想，天啊，看看我們剛剛完成了什麼。」

諾莫夫最終獲得85.65分，成功晉級周五晚間的自由滑比賽。這個成績遠高於他本季短曲的最高的76.71分，儘管仍不足以躋身獎牌之列。

然而，這並不是重點。直到今年1月在美國花式滑冰錦標賽爆冷奪得銅牌之前，諾莫夫甚至不是奧運參賽的熱門人選。這從來都不是一個關於獎牌的故事，而是一個關於一位運動員如何將悲傷化為力量的故事。

「我只希望我的故事能帶給他人力量，或啟發某個人繼續向前，因為那是我們唯一能做的事。」諾莫夫說，「那也是我們必須做的事。走出困境的唯一方式，就是穿越它，而每個人都有這樣的能力。讓心志堅定，憑著意志力前行，出於愛，而非恐懼，去行動。