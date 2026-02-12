冬奧／台灣花滑新星李宇翔滑出本季最佳 闖進長曲決賽

我的頻道

記者曾思儒／綜合報導
李宇翔晉級冬奧花式滑冰長曲決賽。(圖／中華奧會提供)
李宇翔晉級冬奧花式滑冰長曲決賽。(圖／中華奧會提供)

台灣花滑新星李宇翔首次登上五環殿堂不斷創造歷史，他在本屆冬奧花式滑冰短曲賽事中，以72.41分改寫本季個人最佳，並成功晉級13日的長曲決賽。

李宇翔是第一位本土培育出的花滑奧運國手，也是中華台北花滑暌違28年再度進到冬奧，如今確定晉級長曲決賽，他直言很開心，接下來要把執行力再提升得更高。

「這不是一個結果，是一個逗號，繼續努力。」李宇翔表示，雖然站上奧運舞台還是會緊張，但上了場就盡力表現，也有達到賽前給自己的設定，「我覺得這個舞台給我全身更多力量，因為這是我小時候的夢想。」

能夠有好表現的關鍵，李宇翔強調是放鬆心情，「之前太注重在技術動作，所以沒有辦法跟所有觀眾跟裁判有互動，那今天有互動，我也有把能做的都做出來。」他認為滑行速度、表演以及動作乾淨度都比之前提升，但三圈半這個動作有出現瑕疵，他希望未來能更乾淨俐落、沒有壓力地去執行，並以四圈為目標。

從小就在台灣冰場訓練的李宇翔，因為平常沒有固定教練指導，大多是由奶奶陪伴訓練；他的奶奶與阿姨也特別來到米蘭現場為他加油打氣，他說：「謝謝他們一直這麼鼓勵跟支持我，有時候我練習沒這麼順利，他們也願意繼續站在我身邊，奶奶是我的心理教練。」

本屆冬奧代表團團長、中華奧會主席蔡家福等人也都到場觀賽，見證他晉級長曲決賽的重要時刻。

李宇翔冬奧短曲獲得的72.41分，改寫個人2025年9月米蘭冬奧資格賽的70.31分，他強調要繼續努力，「因為我可以加強的還有很多，我跟前面的選手還有差這麼大的空間，所以我現在能做的是盡量跟上他們腳步，不要距離這麼遙遠。」

