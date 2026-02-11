我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

城市積雪成「污染海綿」 驗出鉛與糞便細菌

AI疑慮又掀拋售潮 那指重挫2% 金銀也崩

冬季兩項女子15公里 法國包攬冠亞軍

新華社義大利安泰塞爾瓦2月11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
米蘭冬奧冬季兩項女子15公里個人賽，法國名將朱莉婭·西蒙（中）奪得金牌，法國選手盧·讓莫諾（左）和保加利亞選手洛拉·赫里斯托娃（右）分獲銀牌和銅牌。（美聯社）
米蘭冬奧冬季兩項女子15公里個人賽，法國名將朱莉婭·西蒙（中）奪得金牌，法國選手盧·讓莫諾（左）和保加利亞選手洛拉·赫里斯托娃（右）分獲銀牌和銅牌。（美聯社）

在11日進行的米蘭冬奧會冬季兩項女子15公里個人賽中，法國名將朱莉婭·西蒙奪得金牌，中國選手孟繁棋排名第26位，創造中國隊自2010年以來在該項目上的冬奧會最佳戰績。

孟繁棋僅在第二次射擊中出現一次脫靶，以44分37秒完賽，在91名參賽選手中排名第26位，刷新個人在世界大賽中的最好成績。上一次有中國選手在該項目躋身前30名，還要追溯至2010年溫哥華冬奧會，當時劉顯英獲得第20名。

西蒙在比賽中經歷起伏。她在第二次射擊中出現全場唯一一次脫靶，一度落後領先者40秒。此後，這位法國名將穩住節奏，在接下來的兩次射擊中均打出全中，並憑藉強勁的滑行能力不斷追趕反超，最終以41分15秒6的成績奪得金牌。法國選手盧·讓莫諾和保加利亞選手洛拉·赫里斯托娃分獲銀牌和銅牌。

讓莫諾同樣上演反彈走勢。她在比賽中兩次脫靶，一度滑出獎牌區，但在最後一次射擊中五發全中，最終以落後53.1秒的成績獲得銀牌，幫助法國隊包攬冠、亞軍。

最大驚喜來自保加利亞選手赫里斯托娃。她全場射擊零失誤，以個人最好成績摘得銅牌，落後冠軍1分04秒5。這是她職業生涯首次站上世界大賽領獎台。此前，她的最好成績是去年世錦賽第13名。

當天，另一名中國選手褚源蒙以46分33秒9完賽。

米蘭冬奧冬季兩項女子15公里個人賽中，法國名將朱莉婭·西蒙奪得金牌。（美聯社）
米蘭冬奧冬季兩項女子15公里個人賽中，法國名將朱莉婭·西蒙奪得金牌。（美聯社）

米蘭冬奧 世界大賽

上一則

最難項目…北歐兩項挪威奪金 中國選手帶傷完賽

下一則

「貓跳」滑雪…女子雪上技巧 美首度包攬冠亞軍

延伸閱讀

法國外交官涉艾普斯坦案 外長下令徹查

法國外交官涉艾普斯坦案 外長下令徹查
冬奧╱最難項目…北歐兩項挪威奪金 中國選手帶傷完賽

冬奧╱最難項目…北歐兩項挪威奪金 中國選手帶傷完賽
米蘭－科爾蒂納冬奧3金入袋 瑞士范奧曼躋身傳奇之列

米蘭－科爾蒂納冬奧3金入袋 瑞士范奧曼躋身傳奇之列
米蘭冬奧獎牌與綬帶脫落 主辦單位：有辦法修理

米蘭冬奧獎牌與綬帶脫落 主辦單位：有辦法修理

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55

超人氣

更多 >
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順
最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店
艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控