米蘭－科爾蒂納冬奧3金入袋 瑞士范奧曼躋身傳奇之列

中央社義大利波密歐11日綜合外電報導
瑞士好手范奧曼今天在義大利波密歐舉行的2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運會超級大曲道項目摘金，成為史上第3位在同一屆冬奧贏得3面金牌的男子高山滑雪選手。美聯社
瑞士好手范奧曼今天在義大利波密歐舉行的2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運會超級大曲道項目摘金，成為史上第3位在同一屆冬奧贏得3面金牌的男子高山滑雪選手。

法新社報導，范奧曼（Franjo von Allmen）躋身奧運高山滑雪傳奇之列。過去僅有奧地利的賽樂（Toni Sailer）和法國的基利（Jean-Claude Killy）曾在同屆賽事囊括3金。

女子滑雪方面，僅有克羅埃西亞的柯斯泰利齊（Janica Kostelic）曾於2002年鹽湖城（Salt Lake City）冬奧完成這項紀錄。

范奧曼7日拿下2026米蘭－科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會滑降賽金牌，9日攜手奈夫（Tanguy Nef）在團體全能奪冠。

在波密歐（Bormio）舉行的超級大曲道賽事中，這位24歲選手一路以時速120公里滑降斯蒂維奧（Stelvio）賽道，終以1分25秒32成績奪冠。

美國選手柯克蘭-席格（Ryan Cochran-Siegle）延續4年前北京奧運表現，以0.13秒之差再度鍍銀。瑞士選手奧德馬特（Marco Odermatt）則以0.28秒之差名列第三。

