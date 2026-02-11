谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)
福斯新聞報導，美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普，稱川普點名痛罵美國滑雪選手海斯導致冬奧失焦、與奧運精神背道而馳。這番話在社群媒體引爆反彈，砲轟谷愛凌不曾就中國侵害人權公開發聲，卻「選擇性表態」美國政治議題。號稱最挺台灣的前NBA球星坎特（Enes Kanter）也狠批谷愛凌生長在美國，卻為中國出賽是「叛徒」。

這起圍繞冬奧的口水戰導火線是，美國自由式滑雪名將海斯（Hunter Hess）受訪被問到，考量到美國正在經歷激烈的移民執法行動及其他政治危機之際，他對代表美國出賽有何感想，海斯不諱言「不認同當前美國發生的事、心情百感交集」。

對此，川普8日在真實社群痛罵，「海斯是個真正的輸家，說他不代表他的國家參加這屆冬奧。他就不該參加選拔，有他入選實在很糟糕。很難為這種人加油」。

谷愛凌9日奪得女子坡面障礙技巧銀牌後受訪表示，「很遺憾冬奧焦點被這種新聞掩蓋，完全背離奧運應有的精神」。她並稱，自己之前也被捲入過類似的口水戰。

福斯新聞指出，谷愛凌相關言論在社群引發反彈，批評焦點多指向她長期未就中國被指控在新疆打壓維吾爾族等穆斯林少數民族公開發聲，卻在美國政治爭議上發言，因而遭質疑「選擇性表態」。

過去多次聲援台灣的NBA球星坎特在X發文痛批谷愛凌是「叛徒」，指她在美國出生、成名，卻選擇代表中國出賽並從代言獲利。

華府智庫哈德遜研究所研究員索博利克（Michael Sobolik）也在X發文稱，運動員批評美國總統並不罕見，但此事的關鍵在於谷愛凌「身為美國運動員卻替中國出賽」，卻未談及中共對維吾爾族的迫害、以及對多名政治犯的監禁。共和黨傳播策士威勒克（Matt Whitlock）則質疑，谷愛凌是否會批評中國國家主席習近平。

福斯新聞報導提到，現年22歲的谷愛凌出生於舊金山，是全球收入最高的冬奧選手，光2025年估計進帳2300萬美元，約台幣7.2億；她與多家中國企業合作，包括中國銀行，也與西方公司合作。谷愛凌曾表示，她是為了出生在中國的母親而代表中國出賽。

