我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國男詐美受害者7360萬 判刑前剪斷電子腳鐐逃跑

川普揚言加強移民執法 曼達尼成立跨部門小組備戰ICE

冬奧／挪威選手冬季兩項鍍銅 賽後淚崩自爆出軌

中央社／奧斯陸10日綜合外電報導
挪威選手萊格雷德在冬季兩項20公里個人項目獲得季軍。（新華社）
挪威選手萊格雷德在冬季兩項20公里個人項目獲得季軍。（新華社）

挪威冬季兩項選手萊格雷德今天在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運贏得銅牌，他賽後接受現場直播訪問時沒有流露出奪牌喜悅，反而情緒潰堤地坦承自己背叛女友。

法新社報導，萊格雷德（Sturla Holm Laegreid）在冬季兩項20公里個人項目摘銅後，挪威廣播公司（NRK）問到他的賽後感言時，萊格雷德淚流滿面地坦言，他犯下「一生中最大的錯誤」。

28歲的萊格雷德說：「今天也許有個人沒有守在螢幕前。6個月前，我遇見我生命中的摯愛，她是這世界上最美好、最善良的人。3個月前，我犯下我一生中最大的錯誤，我對她不忠。」

4年前曾在北京奪下接力金牌的萊格雷德說，他已在約1週前向當事人坦承欺騙了她。

英國「衛報」（The Guardian）報導，他說： 「那是我這一生中最難熬的幾週。我曾贏得我人生中的金牌，今天大概會有許多人以不同眼光看我，但我的眼中只有她。」

萊格雷德還說：「過去這幾天，體育競技已退居其次。沒錯，我希望我能與她分享（這一切）」。

萊格雷德奪下20公里個人銅牌，銀牌是由法國選手裴洛特（Eric Perrot）贏得，而金牌是由同為挪威籍的好手邦特（Johan-Olav Botn）摘下，這也是邦特首度在奧運鍍金。

萊格雷德之後坦言，在直播中告解可能不是個好主意。他說：「我希望我沒有毀了約翰（Johan，邦特名）的一天。我接受那個訪問也許真的很自私。但我的心思根本不在這裡。」

挪威 奧運

上一則

烏克蘭選手頭盔悼戰亡者遭禁 IOC建議戴黑臂章參賽

下一則

冬奧／瑞典兄妹冰壺混雙冠軍 美國隊亞軍

延伸閱讀

義大利RAI體育台主管冬奧開幕轉播頻失言 記者罷工抗議

義大利RAI體育台主管冬奧開幕轉播頻失言 記者罷工抗議

熱門新聞

美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
海鷹隊近端鋒AJ·巴納8日在第三節達陣。(路透)

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

2026-02-08 22:46

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了
外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密

外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
從中國棄嬰到超級盃舞台 華女用一把琴改寫人生

從中國棄嬰到超級盃舞台 華女用一把琴改寫人生