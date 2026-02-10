米蘭冬奧獎牌緞帶太脆弱？ 選手一跳就「斷裂」…獎牌墜地

美國女子高山滑雪金牌得主強森的獎牌在短短幾個小時內就損壞了。(美聯社)

路透報導，無論是金牌、銀牌還是銅牌，米蘭冬奧 獎牌有一個共同點：可能會損壞。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，奧運 主辦單位表示，針對開幕周末期間多枚獎牌從緞帶上脫落的事件，正以「最高程度的關注」展開調查。

「不要戴著它們跳來跳去。我當時太興奮，一直在跳，結果它就壞了。」美國女子高山滑雪金牌得主強森說，「我相信會有人修好它。」她與多名運動員發現，獎牌竟在短短幾個小時內就損壞了。

美國花式滑冰選手劉美賢(Alysa Liu)也在社群媒體上發布影片，顯示她的團體賽金牌已與官方緞帶分離。她寫著「我的獎牌不需要緞帶。」

瑞典越野滑雪運動員埃芭．安德森(Ebba Andersson)在女子滑雪兩項賽中獲得的銀牌也遭遇同樣的命運。

德國 電視轉播畫面捕捉到一幕：選手施特雷洛(Justus Strelow)在與隊友跳舞慶祝時，發現他贏得的混合接力銅牌竟從脖子上的緞帶滑落，掉在地上發出清脆聲響。

當時，德國隊友一邊歡呼，一邊看著施特雷洛嘗試將獎牌重新裝回，但始終未能成功。隨後他才發現，一個較小的零件，看起來像是扣環，已經斷裂，並留在地板上。

米蘭奧組委首席賽事營運官弗朗西西(Andrea Francisi)表示，「我們已注意到這個情況，也看過相關畫面。」他說，「獎牌是運動員的夢想，我們希望在他們被頒發獎牌的那一刻，一切都必須是完美的。我們正在積極處理中。」

一名知情人士猜測，問題可能源自於獎牌的繩子，該繩子依照法律要求，配有安全斷裂裝置。該系統設計為在受到外力拉扯時自動脫扣，防止佩戴者窒息。此次獎牌設計如冰盤狀，由兩個「半圓」合體象徵團結，代表奧運、帕運標誌，也象徵米蘭與科爾蒂納兩座城市合辦賽事。

獎牌由義大利國家印刷局與造幣廠(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato，IPZS)負責製作，以生產廢料的再生無毒金屬為材料。