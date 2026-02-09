冬奧獎牌太脆弱？選手一跳就「斷裂」

我的頻道

世界新聞網馬雯婷／即時報導
高山滑雪選手強森（Breezy Johnson）。（美聯社）
「請小心拿放。」這是金牌得主強森（Breezy Johnson）在米蘭冬奧結束後給出的提醒。她與多名運動員發現，自己的獎牌竟在短短幾個小時內就出現損壞情況。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，奧運主辦單位表示，針對開幕周末期間多枚獎牌在慶祝時從緞帶上脫落的事件，已正以「最高程度的關注」展開調查。

「不要戴著它們跳來跳去。我當時太興奮，一直在跳，結果它就壞了。」女子高山滑雪金牌得主強森在周日奪冠後說道。「我相信會有人修好它。不是嚴重損壞，只是有點壞掉。」

德國電視轉播畫面也捕捉到類似一幕：冬季兩項選手施特雷洛（Justus Strelow）在與隊友隨音樂跳舞慶祝時，發現他於周日贏得的混合接力銅牌竟從脖子上的緞帶滑落，掉在地上發出清脆聲響。

當時，德國隊友一邊歡呼，一邊看著施特雷洛嘗試將獎牌重新裝回，但始終未能成功。隨後他才發現，一個較小的零件，看起來像是扣環，已經斷裂，並留在地板上。

美國花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）也在社群媒體上發布影片，顯示她的團體賽金牌已與官方緞帶分離。

「我的獎牌不需要緞帶。」劉美賢在周一清晨寫道。

對此，米蘭奧組委首席賽事營運官弗朗西西（Andrea Francisi）表示，主辦單位正在研究解決方案。

「我們已經注意到這個情況，也看過相關畫面，顯然正在詳細了解是否存在問題。」弗朗西西於周一表示。

他補充說，「毫無疑問，我們正以最高程度的重視來處理這件事。獎牌是運動員的夢想，我們希望在他們被頒發獎牌的那一刻，一切都必須是完美的，因為那真的是最重要的時刻。因此，我們正在積極處理中。」

