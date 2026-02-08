冬奧／馬里寧技驚四座 美國力壓日本奪花滑團體金牌

美國隊選手馬里寧7日在米蘭冬奧會花樣滑冰團體賽男單自由滑比賽中。（新華社）

美國花滑明星、兩屆世錦賽冠軍馬里寧8日在米蘭冬奧會花樣滑冰團體賽男單自由滑中拿下了200.03分，幫助美國隊以總分69分衛冕團體金牌。

「四周跳之王」馬里寧是第一次參加冬奧會，當日他的自由滑動感十足，完成了5個四周跳和兩個阿克塞爾三周跳，雖然沒有上招牌動作阿克塞爾四周跳，但他完成了一個驚人的後空翻，引來全場驚呼。他在7日的短節目中也做了後空翻，完成了自己首屆冬奧會的完美亮相。

男單自由滑是團體賽的最後一個項目，此前日本 名將、北京冬奧 會銅牌得主坂本花織和日本的世錦賽冠軍組合三浦璃來/木原龍一分別在女單和雙人自由滑中排名第一，幫助日本隊在比分上追平了美國隊，但最終佐藤駿在男單自由滑中雖然發揮已近完美，得到個人賽季最佳的194.86分，但仍舊不敵馬里寧，獲得了第二名。比分出來的一刻日本隊眼含熱淚擁抱在一起，上屆冬奧會他們也是銀牌。

日本花滑的男單和女單歷來強大，近年來雙人滑也進步明顯，相對最弱的項目是冰舞。在7日結束的團體賽冰舞自由舞比賽中日本組合排在末位，僅得到6分，而美國隊依靠喬克/貝茨的出色表現名列第一，得到10分，一舉拉開了差距。

坂本花織說：「在我眼裡，每個人的表現都值得一枚金牌，所以最終我們奪得的獎牌是什麼顏色的真的不是那麼重要。」

日本隊最終以68分獲得銀牌，義大利 隊以60分獲得銅牌。格魯吉亞隊和加拿大隊分別名列第四名和第五名。中國隊在短節目後名列第八，沒有進入團體賽決賽。

花樣滑冰9日將開啟個人賽的爭奪，冰舞韻律舞將率先開賽。