我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／馬里寧技驚四座 美國力壓日本奪花滑團體金牌

日本眾議院全席次出爐 高市自民黨狂贏316席 單獨跨越修憲門檻

冬奧／馬里寧技驚四座 美國力壓日本奪花滑團體金牌

新華社／米蘭8日電
美國隊選手馬里寧7日在米蘭冬奧會花樣滑冰團體賽男單自由滑比賽中。（新華社）
美國隊選手馬里寧7日在米蘭冬奧會花樣滑冰團體賽男單自由滑比賽中。（新華社）

美國花滑明星、兩屆世錦賽冠軍馬里寧8日在米蘭冬奧會花樣滑冰團體賽男單自由滑中拿下了200.03分，幫助美國隊以總分69分衛冕團體金牌。

「四周跳之王」馬里寧是第一次參加冬奧會，當日他的自由滑動感十足，完成了5個四周跳和兩個阿克塞爾三周跳，雖然沒有上招牌動作阿克塞爾四周跳，但他完成了一個驚人的後空翻，引來全場驚呼。他在7日的短節目中也做了後空翻，完成了自己首屆冬奧會的完美亮相。

男單自由滑是團體賽的最後一個項目，此前日本名將、北京冬奧會銅牌得主坂本花織和日本的世錦賽冠軍組合三浦璃來/木原龍一分別在女單和雙人自由滑中排名第一，幫助日本隊在比分上追平了美國隊，但最終佐藤駿在男單自由滑中雖然發揮已近完美，得到個人賽季最佳的194.86分，但仍舊不敵馬里寧，獲得了第二名。比分出來的一刻日本隊眼含熱淚擁抱在一起，上屆冬奧會他們也是銀牌。

日本花滑的男單和女單歷來強大，近年來雙人滑也進步明顯，相對最弱的項目是冰舞。在7日結束的團體賽冰舞自由舞比賽中日本組合排在末位，僅得到6分，而美國隊依靠喬克/貝茨的出色表現名列第一，得到10分，一舉拉開了差距。

坂本花織說：「在我眼裡，每個人的表現都值得一枚金牌，所以最終我們奪得的獎牌是什麼顏色的真的不是那麼重要。」

日本隊最終以68分獲得銀牌，義大利隊以60分獲得銅牌。格魯吉亞隊和加拿大隊分別名列第四名和第五名。中國隊在短節目後名列第八，沒有進入團體賽決賽。

花樣滑冰9日將開啟個人賽的爭奪，冰舞韻律舞將率先開賽。

日本 北京冬奧 義大利

上一則

場邊人語／籃網猛攻 半場掏空

延伸閱讀

中媒評論：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

中媒評論：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力
冬奧／速滑男子5000公尺世界紀錄保持者 破奧運紀錄奪冠

冬奧／速滑男子5000公尺世界紀錄保持者 破奧運紀錄奪冠
冬奧／挪威名將克萊博 斬獲越野滑雪男子雙追逐金牌

冬奧／挪威名將克萊博 斬獲越野滑雪男子雙追逐金牌
日本大選後高市擴張財政？日圓恐貶到180

日本大選後高市擴張財政？日圓恐貶到180

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧預賽在利維尼奧雪上公園舉行。中國選手谷愛淩在第一輪失誤的情況下，第二輪以75.30分的成績位居第2晉級決賽。圖為谷愛淩在比賽中。(中新社)

冬奧／第一輪失誤 谷愛淩仍排第2晉級女子坡障決賽

2026-02-07 11:16

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物