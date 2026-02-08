我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／馬里寧技驚四座 美國力壓日本奪花滑團體金牌

日本眾議院全席次出爐 高市自民黨狂贏316席 單獨跨越修憲門檻

冬奧／高山滑雪天后帶傷冒險一搏 范恩失控重摔夢碎

中央社／科爾蒂納戴比索8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年冬季奧運會女子高山滑雪速降比賽中，美國選手范恩摔倒後躺在賽道上。 （美聯社）
2026年冬季奧運會女子高山滑雪速降比賽中，美國選手范恩摔倒後躺在賽道上。 （美聯社）

美國滑雪名將范恩追逐奧運榮耀的冒險一搏儘管在驚呼聲中收場，傳奇而且充滿高低起伏的職業生涯依然讓她成為高山滑雪界指標性人物。

法新社報導，2026米蘭－柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會下坡賽本來應該是范恩（Lindsey Vonn）最偉大復出，她卻在今天比賽中嚴重摔倒導致左腿骨折、被抬上直升機送醫，奪牌希望也為之破滅。

范恩在比賽中臉部栽進雪中，與雪道猛烈碰撞，雙腳雪靴仍牢牢扣在滑雪板上，當場痛苦尖叫。

她在本屆賽會前，左膝前十字韌帶就已斷裂，右膝則進行過鈦合金置換手術。如今左腿骨折需接受手術，意味41歲的范恩就此結束本屆奧運旅程。

如果今天這場嚴重意外成為生涯終章，范恩將二度退休，與前男友老虎伍茲（Tiger Woods）等人同為本世紀最重要體壇人物之一。

天生魅力和個人風采使她在個性鮮明滑雪界中獨樹一格。范恩曾登上「時代雜誌」（TIME）和「運動畫刊」（Sports Illustrated）封面，吸引超越冬季運動愛好者的關注。

除了這樣的高能見度、投身公益、經營社群媒體之外，范恩的體育成就也堪稱無與倫比。她擁有3面奧運獎牌（包括1金）、8面世界錦標賽獎牌（包括2金）和4座高山滑雪世界盃女子總冠軍。

2019年瑞典阿瑞（Are）世錦賽後首次退休的她，於2024年4月進行右膝關節鈦合金置換手術，去年冬天「瘋狂地」復出。

這讓她時隔6年再度回到賽場，挑戰、甚至擊敗現役頂尖滑雪好手，重現當年風采，表現遠遠超越外界預期。

若非1月底在瑞士克蘭蒙丹納（Crans Montana）的奧運前最後一場世界盃下坡賽中十字韌帶斷裂，范恩原本是科爾蒂納奪金大熱門。

本季先前的每一場下坡賽她都站上頒獎台，其中聖莫瑞茲（St. Moritz）站封后更讓她成為史上最年長世界盃分站冠軍。

目前僅有隊友席佛林（Mikaela Shiffrin，108勝）和瑞典名將斯坦馬克（Ingemar Stenmark，86勝）奪冠次數領先范恩的84勝。

奧運 世界盃 瑞典

上一則

冬奧／速滑男子5000公尺世界紀錄保持者 破奧運紀錄奪冠

下一則

場邊人語／籃網猛攻 半場掏空

延伸閱讀

冬奧／速滑男子5000公尺世界紀錄保持者 破奧運紀錄奪冠

冬奧／速滑男子5000公尺世界紀錄保持者 破奧運紀錄奪冠
冬奧／女子滑降強森0.04秒險勝 美國摘首金

冬奧／女子滑降強森0.04秒險勝 美國摘首金
美國隊「黑科技外套」驚豔冬奧 30秒自動充氣 選手狂讚

美國隊「黑科技外套」驚豔冬奧 30秒自動充氣 選手狂讚
冬奧開幕焦點 李奧納多27歲超模女友持旗現身

冬奧開幕焦點 李奧納多27歲超模女友持旗現身

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧預賽在利維尼奧雪上公園舉行。中國選手谷愛淩在第一輪失誤的情況下，第二輪以75.30分的成績位居第2晉級決賽。圖為谷愛淩在比賽中。(中新社)

冬奧／第一輪失誤 谷愛淩仍排第2晉級女子坡障決賽

2026-02-07 11:16

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物