冬奧／女子滑降強森0.04秒險勝 美國摘首金

布里茲・強森(Breezy Johnson)周日在女子滑降賽事為美國隊拿下本屆首金。(新華社)

美國高山滑雪選手布里茲・強森(Breezy Johnson)周日在女子滑降賽事摘下奧運 金牌，為美國隊拿下本屆首金、也是美國隊的第一面獎牌；但比賽也因隊友琳賽・范恩(Lindsey Vonn)重摔、由直升機送離山區而蒙上陰影。

強森是第六位出發的選手，她在經典的Olympia delle Tofana賽道以高風險路線換取速度並登上領先席。第13位出發的范恩過彎時切線過近，甩轉後重摔，比賽因此中斷逾20分鐘。

當一名又一名選手無法超越她的成績時，坐在場邊的強森眼眶濕潤，用手套拭去淚水。

30歲的強森成為繼41歲的范恩後，第二位奪得奧運滑降金牌的美國女子選手。她以1分36秒10完賽，僅0.04秒險勝德國的艾瑪・艾歇爾(Emma Aicher)；義大利 名將索菲亞・戈吉亞(Sofia Goggia)獲得銅牌，她曾拿下2018年金牌與2022年銀牌。

同為美國隊的賈桂琳・懷爾斯(Jacqueline Wiles)以0.27秒之差並列第四，與獎牌擦身而過。

強森的登頂之路並不平順。她因膝傷缺席2022北京冬奧 ，又因三度錯過藥檢、違反行蹤申報規定遭禁賽14個月，直到2024年12月才解禁。去年2月復出即奪得世錦賽冠軍，如今再登上奧運之巔。

她的隊友貝拉・萊特(Bella Wright)說：「這大概是布里茲滑過最好的一趟，我從8歲起就看她滑雪。」

范恩的重摔讓比賽氣氛轉為凝重。她曾在2010年溫哥華冬奧奪得滑降金牌，原被視為本屆奪金熱門，但她上周在瑞士比賽中再度撕裂前十字韌帶，如今傷勢恐雪上加霜。她在接受右膝部分鈦金屬人工關節置換後，歷經近六年才於上季重返賽場。

安道爾選手坎德・莫雷諾(Cande Moreno)落地時左膝失去支撐，也被直升機送離，比賽再次暫停。