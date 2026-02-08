我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子滑降強森0.04秒險勝 美國摘首金

「世紀血案」導演徐琨華道歉 聲明全文曝光

冬奧／女子滑降強森0.04秒險勝 美國摘首金

世界新聞網王若馨／即時報導
布里茲・強森(Breezy Johnson)周日在女子滑降賽事為美國隊拿下本屆首金。(新華社)
布里茲・強森(Breezy Johnson)周日在女子滑降賽事為美國隊拿下本屆首金。(新華社)

美國高山滑雪選手布里茲・強森(Breezy Johnson)周日在女子滑降賽事摘下奧運金牌，為美國隊拿下本屆首金、也是美國隊的第一面獎牌；但比賽也因隊友琳賽・范恩(Lindsey Vonn)重摔、由直升機送離山區而蒙上陰影。

強森是第六位出發的選手，她在經典的Olympia delle Tofana賽道以高風險路線換取速度並登上領先席。第13位出發的范恩過彎時切線過近，甩轉後重摔，比賽因此中斷逾20分鐘。

當一名又一名選手無法超越她的成績時，坐在場邊的強森眼眶濕潤，用手套拭去淚水。

30歲的強森成為繼41歲的范恩後，第二位奪得奧運滑降金牌的美國女子選手。她以1分36秒10完賽，僅0.04秒險勝德國的艾瑪・艾歇爾(Emma Aicher)；義大利名將索菲亞・戈吉亞(Sofia Goggia)獲得銅牌，她曾拿下2018年金牌與2022年銀牌。

同為美國隊的賈桂琳・懷爾斯(Jacqueline Wiles)以0.27秒之差並列第四，與獎牌擦身而過。

強森的登頂之路並不平順。她因膝傷缺席2022北京冬奧，又因三度錯過藥檢、違反行蹤申報規定遭禁賽14個月，直到2024年12月才解禁。去年2月復出即奪得世錦賽冠軍，如今再登上奧運之巔。

她的隊友貝拉・萊特(Bella Wright)說：「這大概是布里茲滑過最好的一趟，我從8歲起就看她滑雪。」

范恩的重摔讓比賽氣氛轉為凝重。她曾在2010年溫哥華冬奧奪得滑降金牌，原被視為本屆奪金熱門，但她上周在瑞士比賽中再度撕裂前十字韌帶，如今傷勢恐雪上加霜。她在接受右膝部分鈦金屬人工關節置換後，歷經近六年才於上季重返賽場。

安道爾選手坎德・莫雷諾(Cande Moreno)落地時左膝失去支撐，也被直升機送離，比賽再次暫停。

奧運 北京冬奧 義大利

上一則

孫穎莎首奪乒乓球亞洲盃女單冠軍 王楚欽成功衛冕

延伸閱讀

冬奧／美高山滑雪名將范恩比賽中受傷 出動直升機送醫

冬奧／美高山滑雪名將范恩比賽中受傷 出動直升機送醫
芝市長選戰提前開打 5重量級挑戰者浮現

芝市長選戰提前開打 5重量級挑戰者浮現
芝市長令警方監控ICE行為 庫郡檢察長質疑

芝市長令警方監控ICE行為 庫郡檢察長質疑
芝市長下令警察監控ICE行為 庫郡檢察長質疑合法性

芝市長下令警察監控ICE行為 庫郡檢察長質疑合法性

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧預賽在利維尼奧雪上公園舉行。中國選手谷愛淩在第一輪失誤的情況下，第二輪以75.30分的成績位居第2晉級決賽。圖為谷愛淩在比賽中。(中新社)

冬奧／第一輪失誤 谷愛淩仍排第2晉級女子坡障決賽

2026-02-07 11:16

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響