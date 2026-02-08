冬奧／美高山滑雪名將沃恩比賽中受傷 出動直升機送醫

救援直升機運送受傷的林賽·沃恩。(美聯社)

41歲的美國名將林賽·沃恩8日在米蘭冬奧 會高山滑雪女子滑降比賽中摔傷並被救援直升機帶走，截至發稿傷勢尚不清楚。

2010年溫哥華冬奧會冠軍沃恩當天排在第13位出場。出發後13秒左右，她在一處跳坡賽段起跳後落地時摔倒，順著雪坡向下翻滾。比賽緊急暫停，賽道救援人員趕往她摔倒處檢查傷勢。

約12分鐘後，救援直升機抵達賽道上方，將沃恩帶走。

轉播慢動作顯示，沃恩在翻滾中疑似撞到了頭部，其傷勢情況目前尚不清楚。

冬奧會「五朝元老」沃恩是女子高山滑雪界最成功的運動員之一，手握1枚冬奧會金牌、2枚世錦賽金牌，並多次蟬聯世界盃 年度總冠軍。她于2019年因膝傷退役，2024年11月宣佈復出。

本屆冬奧會前，她在本賽季參加的五站世界盃女子滑降賽事中全部登上領獎台，其中兩次獲得第一。

本屆冬奧會開幕前不到一周，沃恩在一場比賽中遭遇左膝十字韌帶斷裂，五天後即重新開始滑雪訓練。冬奧會前被問及是否有望再上領獎台時，她表示：「我知道受傷（十字韌帶斷裂）後，我的機會不再和以往一樣，但只要有一絲希望，我就會嘗試。」

高山滑雪是雪上基礎大項，主要比拚選手的下滑速度。滑降是其中賽道最長、起終點海拔高差最大、選手滑行速度最快，因此也是危險性較高的小項。8日的女子滑降比賽中，多人瞬時速度超過了每小時110公里。前一天的男子滑降比賽中，多名選手滑出了每小時接近150公里的瞬時速度。