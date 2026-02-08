我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

冬奧／反川普、轟高房價 運動盛會變議題發聲舞台

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

2026冬季奧運甫登場就成為各項議題發聲的舞台：開幕首日就有約有1萬人走上米蘭街頭，抗議高昂房價、環境議題、奧運花費，履與警察爆發衝突；選手及民眾也出聲反對美國執法及反川普。

綜合媒體報導，1月底有消息稱移民及海關執法局(ICE)的執法人員被派往義大利例行部署，以協助奧運維安工作，這激化了民眾情緒。7日數千名抗議者聚集在米蘭的金牌廣場(Piazzale Medaglie D'Oro)高喊口號，舉著「ICE滾出去」、「保衛明尼阿波利斯」等標語，準備遊行至奧運村附近。

當天冬奧開幕式結束後，數千人遊行示威，約100名抗議者脫離示威隊伍後向警方丟鞭炮、煙霧彈、瓶子，衝突爆發後防暴警察出動水砲驅散人群，並拘留了至少七人。這場遊行由基層工會、住房權益組織、社會中心的社區活動人士組織，也包含來自多個左翼團體的抗議人士，他們先前曾抗議奧運耗資巨大且影響環境，並說這種「不可持續的城市模式」正導致房租飆升、加劇不平等。

而在場館內，美國副總統范斯6日開幕式出現在大螢幕上時收到觀眾的強烈噓聲；隔天范斯觀看完美國對芬蘭的女子冰球比賽離開球場時又被觀眾報以噓聲。美國隊更將接待中心從「冰屋」(Ice House)更名為「冬屋」(Winter House)，試圖淡化聯想。

奧林匹克憲章雖禁止在奧運場地表達政治、宗教、種族立場，選手們已透過賽前採訪、社群媒體發聲。滑雪選手肯伍錫(Gus Kenworthy)在Instagram上發文：「無辜的人被殺害，夠了！我們不能再坐視ICE繼續在我們的社區裡肆意妄為。」並發了一張有人用尿液在雪地上寫下「fuck ICE」之照片。肯伍錫曾在2014年和2018年代表美國隊參賽，現代表英國比賽。

美國越野滑雪名將迪金斯(Jessie Diggins)則說：「我為那些崇尚愛、包容、同情、誠實和尊重他人的美國人民而戰，我絕不容忍仇恨、暴力、歧視。」來自丹佛的單板滑雪選手加斯基爾(Stacy Gaskill)在Instagram上分享一張自己裹著美國國旗的照片，表示這是「為了致敬那些選擇人民而非追逐權力、在仇恨與恐懼面前堅持愛與接納的人」。

奧運 ICE 范斯

上一則

冬奧／谷愛凌失誤摔倒 驚險晉級決賽 男子單板跳台蘇翊鳴奪首銅

下一則

冬奧／副總統范斯出席開幕式 現場觀眾噓爆

延伸閱讀

川普擬建25層樓高獨立拱門 俯視林肯紀念堂、比凱旋門更壯觀

川普擬建25層樓高獨立拱門 俯視林肯紀念堂、比凱旋門更壯觀
以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判

以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能