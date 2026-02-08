冬奧／副總統范斯出席開幕式 現場觀眾噓爆

副總統范斯與夫人烏莎6日代表美國出席義大利冬季奧運開幕式。(美聯社)

6日晚間在米蘭聖西羅體育場(San Siro Stadium)盛大舉行的冬奧開幕式上，全場觀眾以陣陣歡呼熱情歡迎美國代表隊入場，但當副總統范斯 (JD Vance)及夫人烏莎·萬斯(Usha Vance)在看台上揮舞迷你美國國旗的身影，出現在體育場大銀幕畫面時，現場氣氛驟變，觀眾席爆出一片強烈噓聲，口哨聲此起彼落。

儘管范斯在冬奧開幕式上被噓，但國家廣播公司(NBC)報導，在2028年洛杉磯夏季奧運 即將到來之際，范斯與國際奧委會領導人的互動，呈現友好氛圍。國際奧委會7日表示，范斯與新任國際奧委會主席柯芬特里(Kirsty Coventry)在米蘭為期兩天的會晤中，「相處融洽。」

國際奧委會發言人亞當斯(Mark Adams)7日在記者會上回顧開幕式時表示，「隨著下屆奧運即將在洛杉磯舉行，我們非常高興，美國政府如此積極參與本屆奧運及未來的籌備工作。」

美國奧運代表隊6日是在速滑運動員兼旗手傑克遜(Erin Jackson)掌旗下，於各國代表團入場儀式中倒數第三個入場，排在2030年冬季奧運會主辦國法國和負責壓軸入場的東道主義大利 代表隊之前。

當傑克遜自豪地揮舞美國國旗，率領身著美國服裝品牌拉夫勞倫(Ralph Lauren)設計的冬日白主色調制服步入體育場時，觀眾席報以熱烈歡呼。

然而，川普總統領導下的美國政府不斷成為全球局勢關注焦點，范斯應邀出席奧運開幕式，受到現場觀眾嘲諷噓聲。

事實上，在奧運開幕前十天，有消息指出美國移民和海關執法局(ICE)人員參與了奧運的美國安保計畫，米蘭街頭因此爆發抗議活動，要求阻止ICE來義。包括義大利外長和內政部都趕忙澄清，前來保安的國土安全調查處(HSI)人員雖然在ICE轄下，但他們「不是那些在明尼亞波利斯街頭巡邏執法的人」。