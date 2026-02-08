冬奧／副總統范斯出席開幕式 現場觀眾噓爆

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
副總統范斯與夫人烏莎6日代表美國出席義大利冬季奧運開幕式。(美聯社)
6日晚間在米蘭聖西羅體育場(San Siro Stadium)盛大舉行的冬奧開幕式上，全場觀眾以陣陣歡呼熱情歡迎美國代表隊入場，但當副總統范斯(JD Vance)及夫人烏莎·萬斯(Usha Vance)在看台上揮舞迷你美國國旗的身影，出現在體育場大銀幕畫面時，現場氣氛驟變，觀眾席爆出一片強烈噓聲，口哨聲此起彼落。

儘管范斯在冬奧開幕式上被噓，但國家廣播公司(NBC)報導，在2028年洛杉磯夏季奧運即將到來之際，范斯與國際奧委會領導人的互動，呈現友好氛圍。國際奧委會7日表示，范斯與新任國際奧委會主席柯芬特里(Kirsty Coventry)在米蘭為期兩天的會晤中，「相處融洽。」

國際奧委會發言人亞當斯(Mark Adams)7日在記者會上回顧開幕式時表示，「隨著下屆奧運即將在洛杉磯舉行，我們非常高興，美國政府如此積極參與本屆奧運及未來的籌備工作。」

美國奧運代表隊6日是在速滑運動員兼旗手傑克遜(Erin Jackson)掌旗下，於各國代表團入場儀式中倒數第三個入場，排在2030年冬季奧運會主辦國法國和負責壓軸入場的東道主義大利代表隊之前。

當傑克遜自豪地揮舞美國國旗，率領身著美國服裝品牌拉夫勞倫(Ralph Lauren)設計的冬日白主色調制服步入體育場時，觀眾席報以熱烈歡呼。

然而，川普總統領導下的美國政府不斷成為全球局勢關注焦點，范斯應邀出席奧運開幕式，受到現場觀眾嘲諷噓聲。

事實上，在奧運開幕前十天，有消息指出美國移民和海關執法局(ICE)人員參與了奧運的美國安保計畫，米蘭街頭因此爆發抗議活動，要求阻止ICE來義。包括義大利外長和內政部都趕忙澄清，前來保安的國土安全調查處(HSI)人員雖然在ICE轄下，但他們「不是那些在明尼亞波利斯街頭巡邏執法的人」。

6日稍早，范斯與義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)會晤，並觀看了團體花式滑冰比賽的幾場演出。柯芬特里則在5日以正式晚宴款待范斯；范斯夫婦也在同一天會見了美國奧運代表團成員。

副總統范斯與夫人烏莎6日代表美國出席義大利冬季奧運開幕式。(美聯社)
