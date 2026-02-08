冬奧／Uber推雪地摩托車觀光之旅 首批預約秒殺

在義大利柯蒂納觀看冬季奧運及帕奧的遊客，即日起可參加「優步雪地摩托車之旅」，參觀離賽場不遠、被列為聯合國教科文組織世界遺產的多洛米蒂山脈。(美聯社)

本月7日起一個月內，在義大利 柯蒂納觀看冬季奧運 及帕奧的遊客，將有機會透過全新「優步雪地摩托車之旅」(Uber Snowmobile tours)預約服務，探索聯合國教科文組織世界遺產(UNESCO World Heritage Site)──多洛米蒂山脈(the Dolomites)，沿著白雪皚皚的道路，奔向拉瓦雷多三峰(Three Peaks of Lavaredo)的山腳。

美聯社報導，這三座氣勢磅礴、嶙峋陡峭的石灰岩山峰，距離本屆冬奧 柯蒂納賽場僅14.3哩。位於柯蒂納的Snowdreamers冬季活動公司與冬奧官方預約車贊助商優步，合作提供「優步雪地摩托車之旅」服務，只能透過優步預訂。

「優步雪地摩托車之旅」全程為時一小時，7日正式啟動。行程包括搭乘優步八人座接駁巴士，從柯蒂納前往雪地摩托車出發點；之後，遊客將在教練帶領下，依序駕駛雪地摩托車出發前往拉瓦雷多三峰；回程路線包括環繞安托爾諾湖(Lake Antorno)的一小段路線。

首批名額很快就被搶光，優步發言人尼克森(Caspar Nixon)表示，公司打算增加更多名額。

負責營運「雪地摩托車之旅」的巴菲蒂(Giulia Baffetti)是今年冬奧火炬手之一。她表示，拉瓦雷多三峰是神奇所在，冬季這裡是越野滑雪、雪鞋健行和雪橇運動的絕佳場所；為保護環境，雪地摩托車只能在限定區域內行駛。她說，「我們希望為遊客帶來全新體驗，以不同的方式感受群峰。」

雪地摩托車之旅參與者必須配戴安全帽，若雪地摩托車偏離路線或乘客覺得不安全，可以按下紅色按鈕停車。帶領的教練會在開始體驗雪地摩托車之旅的起伏路段之前，提醒大家注意使用紅色按鈕。另外，雪地摩托車還貼心配備了加熱把手。

「優步雪地摩托車之旅」最高時速可達25哩。駕駛者被告知，遇到越野滑雪或雪橇愛好者時需要減速。在通往山腳長約4.3哩的路線上，有時還會看到鹿和狼的身影。

現年29歲的以色列遊客迪布(Saher Deeb)5日參加了優步雪地摩托車之旅的試乘活動，這是他第一次騎雪地摩托車；旅程結束後，他笑容燦爛地說：「太完美了！」