冬奧中國雙人花滑 隋文靜首秀摔了 兩度落淚自責道歉

隋文靜6日在花樣滑冰團體賽中摔倒。（美聯社）

米蘭冬奧 花樣滑冰團體賽6日上午開賽，復出歸來的中國雙人滑組合隋文靜和韓聰第三次亮相奧運 賽場，但首場比賽發揮並不理想，單跳和拋跳中都有失誤，排名第六，隋文靜賽後兩度落淚自責，哭著說「對不起」。

米蘭冬奧花樣滑冰項目團體賽雙人滑短節目比賽6日登場，圖為中國組合隋文靜（上）/韓聰在比賽中。（新華社）

兩人在雙人滑短節目中第一順位登場，他們的節目「卡門」講述女郎卡門追求自由與愛情的故事，熱情奔放、節奏鮮明，雖然兩人的表演充滿了感情，但在單跳和拋跳中都有失誤，最終得到65.37分，排名第六。日本 組合三浦璃來/木原龍一以82.84分領跑。

作為雙人滑項目的衛冕冠軍，隋文靜賽後難掩失望。她說：「其實我們來到這兒之後的每一場訓練都幾乎是零失誤的。可能在賽場上沒有完全調整好，挺不甘心的。團體賽準備時間很短，我們在主場館只練了兩場，一共訓練了三天，每天半小時的（上）冰（訓練）。」

擔負著團體賽的責任，隋文靜自責地在混合採訪區流下熱淚。「（出師不利）肯定會影響我們的心情，因為我們打的是一個團體戰。我身上肩負著對隊友的責任。我想跟大家說一下對不起，沒有在團體賽中發揮出自己的最好水平。」

韓聰透露，隋文靜6日是帶傷上場，為了站上這片冰場，隋文靜來之前打了五針才上場。「我們也希望把最好的水平發揮出來，但是我們也盡到最大的努力了。」

韓聰也表示，整個米蘭冬奧會周期闊別賽場太久，還沒有完全調整好狀態。「截至今天早上，我們表現都非常棒。但今天早上訓練時間安排得特別早，4時多起床，6時就在冰上做拋跳了。不過我們還是準備得非常好，但是在賽場上出現了一些動作上的問題，可能過於興奮了。儘管這一場出現了失誤，但我們會及時總結，好好調整。」他說。

兩位老將第三次站在奧運賽場上並不容易。二人直到去年10月才攜手回歸賽場，恢復時間非常短。「站在賽場上我就在心裡說，『我回來了』。」隋文靜流著淚說，「這四年我備戰特別不容易，但今天的比賽我覺得有些辜負大家。」她在1月的四大洲錦標賽中受的腳傷還在康復中。韓聰透露，兩人賽前還在接受打針治療。

花滑團體賽共有十支代表隊參加，在短節目比賽中四項積分合計排名前五的隊伍將晉級到後續的自由滑比賽中。