我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

冬奧中國雙人花滑 隋文靜首秀摔了 兩度落淚自責道歉

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
隋文靜6日在花樣滑冰團體賽中摔倒。（美聯社）
隋文靜6日在花樣滑冰團體賽中摔倒。（美聯社）

米蘭冬奧花樣滑冰團體賽6日上午開賽，復出歸來的中國雙人滑組合隋文靜和韓聰第三次亮相奧運賽場，但首場比賽發揮並不理想，單跳和拋跳中都有失誤，排名第六，隋文靜賽後兩度落淚自責，哭著說「對不起」。

米蘭冬奧花樣滑冰項目團體賽雙人滑短節目比賽6日登場，圖為中國組合隋文靜（上）/韓...
米蘭冬奧花樣滑冰項目團體賽雙人滑短節目比賽6日登場，圖為中國組合隋文靜（上）/韓聰在比賽中。（新華社）

兩人在雙人滑短節目中第一順位登場，他們的節目「卡門」講述女郎卡門追求自由與愛情的故事，熱情奔放、節奏鮮明，雖然兩人的表演充滿了感情，但在單跳和拋跳中都有失誤，最終得到65.37分，排名第六。日本組合三浦璃來/木原龍一以82.84分領跑。

作為雙人滑項目的衛冕冠軍，隋文靜賽後難掩失望。她說：「其實我們來到這兒之後的每一場訓練都幾乎是零失誤的。可能在賽場上沒有完全調整好，挺不甘心的。團體賽準備時間很短，我們在主場館只練了兩場，一共訓練了三天，每天半小時的（上）冰（訓練）。」

擔負著團體賽的責任，隋文靜自責地在混合採訪區流下熱淚。「（出師不利）肯定會影響我們的心情，因為我們打的是一個團體戰。我身上肩負著對隊友的責任。我想跟大家說一下對不起，沒有在團體賽中發揮出自己的最好水平。」

韓聰透露，隋文靜6日是帶傷上場，為了站上這片冰場，隋文靜來之前打了五針才上場。「我們也希望把最好的水平發揮出來，但是我們也盡到最大的努力了。」

韓聰也表示，整個米蘭冬奧會周期闊別賽場太久，還沒有完全調整好狀態。「截至今天早上，我們表現都非常棒。但今天早上訓練時間安排得特別早，4時多起床，6時就在冰上做拋跳了。不過我們還是準備得非常好，但是在賽場上出現了一些動作上的問題，可能過於興奮了。儘管這一場出現了失誤，但我們會及時總結，好好調整。」他說。

兩位老將第三次站在奧運賽場上並不容易。二人直到去年10月才攜手回歸賽場，恢復時間非常短。「站在賽場上我就在心裡說，『我回來了』。」隋文靜流著淚說，「這四年我備戰特別不容易，但今天的比賽我覺得有些辜負大家。」她在1月的四大洲錦標賽中受的腳傷還在康復中。韓聰透露，兩人賽前還在接受打針治療。

花滑團體賽共有十支代表隊參加，在短節目比賽中四項積分合計排名前五的隊伍將晉級到後續的自由滑比賽中。

米蘭冬奧 奧運 日本

上一則

冬奧新裝比一比 義穿亞曼尼最後作品 美由拉夫勞倫設計

下一則

米蘭冬奧開幕 首度4場地、2聖火台同步 史上分布最廣

延伸閱讀

米蘭冬奧／嘴對不上 瑪麗亞凱莉開幕爆假唱遭轟

米蘭冬奧／嘴對不上 瑪麗亞凱莉開幕爆假唱遭轟
米蘭冬奧盛大開幕 瑪麗亞凱莉獻唱、范斯被噓

米蘭冬奧盛大開幕 瑪麗亞凱莉獻唱、范斯被噓
冬奧╱滑雪飛人為什麼能飛得越來越遠？

冬奧╱滑雪飛人為什麼能飛得越來越遠？
中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
本屆冬奧美國隊實力完整，加上比賽項目增加，可望創下奪得最多金牌的紀錄。圖為5日女子冰上曲棍球美國隊與捷克隊的比賽。（美聯社）

「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽

2026-02-05 21:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買