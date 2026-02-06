首金誕生地竟「不配」有名字？距離米蘭有點遠

米蘭-科爾蒂納冬奧會滑雪登山和男子高山滑雪比賽將在博爾米奧舉行。（新華社檔案照）

米蘭-科爾蒂納冬奧 會首枚金牌7日將在義大利和瑞士邊境線附近的小城博爾米奧產生。雪上運動傳統深厚的義大利人將首金放在了他們的王牌項目——高山滑雪男子滑降中。在冬季運動里，該項目地位堪比田徑男子百米「飛人大戰」，選手滑行速度最快能超過每小時140公里，從雪道上掠過時，聲音甚至有如賽車經過。

不過，儘管迎來了熱門賽事，儘管是首金誕生地，博爾米奧的名字卻連本屆冬奧會的名稱都擠不進去。與人們以往的奧運 記憶不同，這次的首金誕生地，距離賽會核心地帶確實有點遠。

博爾米奧是座常住人口僅約4000人的阿爾卑斯山區小城，從這裡前往米蘭和科爾蒂納丹佩佐兩座主要承辦城市，駕車分別需要三到五小時不等，乘坐火車的時間還要更長；這裡也僅舉辦男子高山滑雪和滑雪登山兩項比賽。因此，儘管大戰將至，小城在諸多運動員看來仍然「非常安靜」。

「我們現在是這裡唯一的人。」即將參加「飛人大戰」的德國選手約赫爾說，他目前感受到的奧運氛圍「還不太濃」。首金項目以外的選手許多尚未抵達博爾米奧，讓他感覺自己來參加的更像「一場規模更大的世界盃 比賽」。

這是本屆冬奧會的特殊辦賽形式帶來的變化——四個賽區、八個場地，賽場間平均距離超過250公里，堪稱史上最分散的冬奧會，很多散落在山區的小鎮僅舉辦一到兩項賽事。對於國際奧委會、媒體等許多不得不多項目轉場的工作人員來說，這意味著舟車勞頓。

而對於運動員來說，他們大多數人此次奧運之旅恐怕只能駐守一地，也只能見到同一群老熟人。

「我對此有點難過，我確實很想看看其他項目的比賽。」奧地利選手克里希邁爾說，他對同在博爾米奧舉行的冬奧新項目滑雪登山很感興趣，但由於滑雪登山十多天後才開賽，他需要和自己的代表隊商量後才能確定是否可以留下觀看。

「這不是真正的奧運氛圍。」已有四屆冬奧經歷的東道主選手帕里斯直言，「奧運精神必須把大家聚在一起。在奧運村中見到其他項目的選手、和不同地方的人交流是很棒的體驗，但這裡的情況不是這樣。」這名36歲的老將說，考慮到滑降項目大多是歐洲和北美選手參賽，「練習起來對一些國家很難」，在冬奧會這樣的場合創造更多元的氛圍就顯得尤為重要。

為何要辦一場如此「散裝」的冬奧會？國際奧委會主席考文垂近日表示，這是出於多方面的可持續性考慮，「其中一個重要因素是應對氣候變化，另一個是儘量避免新建不必要的場館」。

而博爾米奧恰好擁有久負盛名的高山滑雪賽道，曾舉辦過世錦賽，也是每年世界盃的固定舉辦地。但不少人感覺，這座他們熟悉的小城現在甚至比世界盃期間還安靜。一家雪具租賃店的店員德西告訴記者，和世界盃不同，雪場冬奧會期間不對遊客開放，這對他們的生意有一定影響。

不過，安靜對於有些人來說卻是優勢。「我是個內向的人，如果我能只想關於滑雪的事，少一點‘我是來比奧運會’的想法，會更容易集中精力。」美國選手科可倫-西格勒說。

一些選手也對新的辦賽理念表示理解。約赫爾說：「我當然想在巴黎比奧運會，夏季項目總是更容易把所有項目都集中到一起。」愛爾蘭選手科默福德則認為，分散辦賽可以讓更多地方的普通人有機會享受到奧運級別的大賽。「我來自一個滑雪小國，我更能體會到這一點。」

隨著正賽日期臨近，幾乎所有人都更加頻繁地提到一點：「最終，是賽道上的一切決定了比賽質量。」許多選手樂見冬奧會能在自己項目最經典、最具挑戰性的賽道上進行，不少人將賽道所在的斯泰爾維奧滑雪中心稱作「我們的山」。

「回到這裡總是讓我感到愉快，你要平衡技術、速度，要精準閱讀雪況和地形，這是完全屬於滑降選手的賽道。」帕里斯說。

「這是冬奧會滑降比賽的最好選擇，（在這裡）你要麼放手一搏，要麼被直升機帶走。」奧地利選手黑梅茨貝格爾說。

「我和這裡有著愛恨交織的故事，在那又光又顛的雪面上滑行又嚇人又有趣，這就是斯泰爾維奧。」瑞士選手範阿爾芒說。

許多博爾米奧的居民也表示，冬奧會的到來是自己家鄉的驕傲。儘管生意暫停，但德西相信「這會讓更多人知道博爾米奧」。一家家庭旅店的老闆盧克則已買好了7日首金比賽的門票。屆時，他將用阿爾卑斯地區最傳統的方式去看這場比賽——站在雪道旁，手執牛鈴為「雪上飛人」助威。

「開幕式後，博爾米奧一定會熱鬧起來，有的場次門票已經賣光了。」他說，「不過我們是個小地方，在城裡任何地方，你幾乎都能看到山上的雪道，所以不買票也行。」