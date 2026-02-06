又見大熊貓… 米蘭冬奧選手村吹中國風

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
米蘭冬奧村內的大熊貓元素。（取材自中新網）
造訪米蘭冬奧村，可以感受到奧運氛圍已十分濃厚。在中國體育代表團駐地，除了鮮艷的五星紅旗，憨態可掬的熊貓海報和「中國加油」的標語十分醒目，大樓內部處處可見大熊貓元素裝飾，吸引眾人目光。此外，選手們互換徽章、一起吃義大利麵，也成為冬奧村最美的風景。

新華社報導，在冬奧村共享空間裡的阿里雲智能徽章交換站，法國冰球運動員安娜西蒙將一枚法國隊的徽章放入球池後，按下展台上的屏幕，用法語說道：「幫我抓一個藍色的球。」隨後，由阿里雲千問大模型驅動的機械手臂，便從球池中隨機抓取出一個藍色球。西蒙打開塑料球，裡面是一枚披薩造型的徽章。

在冬奧村入口處的官方紀念品商店，北京冬奧雙人滑金牌得主隋文靜、韓聰遇到了老朋友——法國花樣滑冰隊領隊法布里斯布隆代爾。

說起在冬奧村的生活，布隆代爾又想起了北京冬奧會。「米蘭冬奧村主要提供的是義大利菜，我還記得北京冬奧會提供了不同國家的食物，我當時嘗試了很多沒吃過的菜品，都很喜歡。這次菜品選擇要單調一點，但咖啡和義大利面確實很棒。」

法國冰球隊運動員在贊助商阿里雲展台體驗智能徽章交換。（新華社）
另據中新網報導，在中國代表團駐地，大樓玻璃窗外張貼了多張伸出手臂的大熊貓圖案，仿佛正向過往的運動員熱情致意。作為和平與友誼的象徵，大熊貓是不少體育大賽的吉祥物或「人氣擔當」。

1990年，應北京亞運組委會邀請，「巴斯」成為北京亞運吉祥物「盼盼」的原型。圓頭圓耳的「巴斯」與「盼盼」成為經典回憶。

傳奇奧運大熊貓「科比」出生於巴塞隆納奧運開幕當天，由時任國際奧委會主席薩馬蘭奇命名。這一名字與當年的奧運吉祥物同名。

2005年8月30日，「科比」與出生在北京亞運前夕、有亞運公主之稱的「婭婭」生下大熊貓「晶晶」。「晶晶」的命名來自同年11月公布的北京奧運吉祥物。

北京奧運期間，「科比」的女兒「成績」產下一對龍鳳胎。這對龍鳳胎的名字來自北京奧運口號「北京歡迎你」——「迎迎」、「妮妮」。

至於「冰墩墩」，並非是一隻真正的大熊貓，但以大熊貓為原型的「冰墩墩」是歷屆冬奧人氣最高的吉祥物之一。

從「盼盼」到「冰墩墩」，從亞運到奧運，大熊貓始終以其獨有的親和力與生命力，成為體育盛會中跨越國界的溫暖符號。這次又現身米蘭冬奧村的大熊貓，不僅是友誼的使者，也是文化的橋梁。

義大利米蘭冬奧村拍攝的新年福字。（新華社）
