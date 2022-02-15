冬奧／花滑短曲被淘汰 朱易這次沒哭：想開心滑下去

中國選手朱易15日在比賽後。（新華社）

北京冬奧 花滑女單15日結束短曲爭奪，出生於美國的選手朱易 排名第27位，未能晉級長曲，整體表現相比團體賽提升了很多。朱易賽後稱，並未理會近期網上對她的一些爭議性評論，她說自己就是個普通女孩子，愛中國也很榮幸能代表中國隊參賽。

新京報報導，短曲比賽，朱易排在第12個出場。賽前熱身環節，她對著鏡頭做了個飛吻，表情比團體賽時要輕鬆了許多。整場比賽，朱易的表現較為穩定，儘管三連三出現一點小失誤，但隨後又補了回來。最終，她在短曲中得到53.44分，排在第27位，未能晉級長曲。

中國選手朱易在比賽中。（新華社）

上場前，朱易提醒自己要放開一點，好好享受冬奧，「我最近第一跳成功率不太行，在場上跳完後就放開了，對自己說快樂地滑下去吧。」

報導指出，此前團體賽中，朱易短曲和長曲都出現不同程度失誤，忍不住在鏡頭前大哭，她對自己特別不滿意，「很傷心，覺得特別丟人。」過去幾天，教練、隊友、領隊、爸爸媽媽都在安慰她、支持她，「他們告訴我，努力了就好，滑好自己就行。」

對於這段時間網上對她的爭議性評價，朱易說，屏蔽了很多信息，「我告訴自己不要管網上的評論，做好自己就行，專注於每天的訓練中。」訓練之餘，朱易還會畫畫，她說特別喜歡畫天空，這都是她自我調節的方式。

中國隊選手朱易在比賽中。（中通社）

去年回中國訓練後，朱易說隊友都很關心她，其中特別提到金博洋，「他是個挺搞笑的男孩，會逗我，提醒我要放鬆一些。他能看出來我緊張，會偷偷地踢我，想一些辦法讓我笑。」

朱易說，中國女單目前水平整體不高，但她和其他中國隊員都希望表現得更好，「我想說，我就是個普通的女孩子，我愛中國，能代表中國隊參賽很榮幸。我想在中國隊繼續滑下去，展現更好的自己。」