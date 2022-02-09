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冬奧／決賽是謝幕戰「飛翔番茄」肖恩懷特：絕不保留

體育新聞組／綜合報導
肖恩·懷特。（新華社）
肖恩·懷特。（新華社）

北京冬奧9日單板滑雪男子U型場地技巧資格賽，美國傳奇名將肖恩·懷特（Shaun White）憑藉第2輪出色發揮順利晉級決賽。11日的決賽，將是他職業生涯的謝幕戰。

新京報報導，外號「飛翔的番茄」的肖恩·懷特第1輪出現了失誤，只得到24.25分，壓力全部來到第2輪這僅剩的機會。好在5戰奧運的老將第2輪及時調整，每一次翻騰都穩穩落地，以86.25分排名第4晉級決賽。

對於當天資格賽中首輪出現的失誤，他坦言，第1輪失誤後確實有了緊張感，但「壓力也是幫助我專注於比賽的促進因素」。對於接下來的決賽，肖恩·懷特說將毫無保留，拿出最好的一面。

他說，首輪失誤之後一時間有不少想法湧上腦海，「比如『我其實能做好的』，『我真的還能進決賽嗎』，但我也知道必須清空這些東西。正如大家看到的，我兩輪有截然不同的表現，我第2輪的每一次翻騰都傾盡全力，這才是應該做的。所以，壓力也是幫助我專注於比賽的促進因素。」

經歷了資格賽的有驚無險，肖恩·懷特展望決賽已經是完全放鬆的心態，特別是3輪取2輪最好成績的賽制，讓他感覺比資格賽更輕鬆。「決賽真的真的是我職業生涯的最後一戰了，所以我不想還有所保留，」肖恩·懷特說，「決賽會很精采，我很高興新生代選手這幾年進步神速，我就享受每一輪滑行，拿出最好的一面就好。」

北京冬奧 滑雪 奧運

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