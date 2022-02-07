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冬奧／20歲女將雪板奪冠 紐西蘭隊史首金

體育新聞組／綜合報導
20歲的薩多斯基‧薛諾特在單板滑雪項目女子坡面障礙技巧決賽，為紐西蘭摘下隊史冬奧首金。（美聯社）
20歲的薩多斯基‧薛諾特在單板滑雪項目女子坡面障礙技巧決賽，為紐西蘭摘下隊史冬奧首金。（美聯社）

今年20歲的薛諾特（Zoi Sadowski Synnott）在單板滑雪項目女子坡面障礙技巧決賽勇奪金牌，為紐西蘭摘下隊史冬奧首金；俄羅斯越野滑雪好手波爾舒諾夫（Alexander Bolshunov）在男子2x15公里混合兩項賽克服一開始的跌跤，最終以大幅領先成績勇奪金牌；男子雪上技巧決賽中，瑞典選手瓦爾貝里（Walter Wallberg）擊敗加拿大名將、平昌冬奧會冠軍金斯柏瑞（Mikael Kingsbury）獲得冠軍。

薛諾特進入最後一輪時還落後美國選手馬里諾（Julia Marino），但她在最後一輪拿到92.88高分，以精采表現勇奪金牌，馬里諾奪銀，澳洲選手寇帝（Tess Coady）屈居銅牌。

紐西蘭過去曾在冬奧拿過1面銀牌和2面銅牌，包括薛諾特2018年平昌冬季奧運拿下的女子空中特技銅牌。

路透報導，男子2x15公里混合兩項賽中，波爾舒諾夫開賽後第8分鐘跌倒，但迅速爬起，繼續在傳統式賽段與上屆冬奧男子越野滑雪50公里傳統式金牌的尼斯卡寧纏鬥。

當兩人在15公里換成自由式時，原本落後的波爾舒諾夫很快超越尼斯卡寧（Iivo Niskanen）並全速狂飆，一路遙遙領先直到終點。25歲的波爾舒諾夫4年前在平昌冬奧奪下3銀1銅。

波爾舒諾夫隊友史畢索夫（Denis Spitsov），以1分11秒之差屈居銀牌。拿下銅牌的芬蘭好手尼斯卡寧，成績與波爾舒諾夫差距更達2分鐘多一點。

此外，男子雪上技巧決賽分三輪進行，20位選手取前12名後再決出前六名，再通過最後一輪比賽決定冠軍歸屬。前兩輪決賽戰罷，衛冕冠軍金斯柏瑞、瑞典選手瓦爾貝里、日本名將崛島行真、法國好手卡韋等六名選手成功入圍最後的決戰。

新華社報導，男子雪上技巧決賽最後一輪，平昌奧運金牌的金斯柏瑞以近乎完美的表現獲得了82.18的高分，最後一個出場的瓦爾貝里頂住壓力，在速度、空中姿態和轉體等方面有更出色表現，最終以83.23的高分拿下冠軍。看到自己奪冠的那一刻，瓦爾貝里興奮地跳了起來。賽後，瓦爾貝里表示，是強大的對手激起了他「冠軍的心」。

男子雪上技巧項目，瓦爾貝里為瑞典拿下一面金牌。（新華社）
男子雪上技巧項目，瓦爾貝里為瑞典拿下一面金牌。（新華社）
薩多斯基‧薛諾特單板滑雪項目打敗群雌。（新華社）
薩多斯基‧薛諾特單板滑雪項目打敗群雌。（新華社）
俄羅斯越野滑雪好手波爾舒諾夫在北京冬季奧運男子2x15公里混合兩項賽克服一開始的...
俄羅斯越野滑雪好手波爾舒諾夫在北京冬季奧運男子2x15公里混合兩項賽克服一開始的跌跤，最終以大幅領先成績勇奪金牌。（Getty Images）

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