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東奧／1小時連奪4金…中國金牌總數超過里約奧運

體育新聞組／綜合報導
2日，東京奧運會體操男子吊環決賽在東京有明體操體育館舉行，中國選手劉洋以15.500分摘得金牌。 中新社
2日，東京奧運會體操男子吊環決賽在東京有明體操體育館舉行，中國選手劉洋以15.500分摘得金牌。 中新社

2日是東京奧運第十個比賽日，中國運動員於北京時間16時26分至16時42分，15分鐘內拿下三枚金牌，分別是在舉重、體操和射擊賽，之後自行車賽場也傳來捷報，金牌總數從24枚變為28枚，已經超過了里約奧運會的26金。

據搜狐體育報導，首先，在舉重賽場女子87公斤級，汪周雨雖然遭到了厄瓜多爾運動員薩拉扎爾的強有力挑戰，最終挑戰160公斤、衝擊奧運紀錄失敗，但還是以抓舉120公斤、挺舉150公斤、總成績270公斤奪得金牌，也成為這個新項目歷史上的奧運首金得主。

緊接著，體操賽場又傳來佳音，在體操項目男子吊環項目的決賽當中，劉洋憑藉全場最高的完成分拿到總分15.500分奪得金牌，尤浩憑藉全場最高的難度分拿到總分15.300分獲得銀牌。

不一會兒，2020年東京奧運會男子50米步槍三姿決賽展開爭奪，結果中國00後小將張常鴻以466環破世界紀錄的出色戰績奪得金牌，為中國代表團奪得第27枚金牌。

20分鐘後，自行車項目進行場地自行車女子團體競速賽的爭奪，中國隊參與本項目的爭奪的是老將鍾天使和小將鮑珊菊的全新組合。在資格賽和第一輪之後，中國隊以31.804秒破世界記錄成績排名第一挺進決賽，決賽會師老對手德國隊。最終，中國隊老將鍾天使搭檔小將鮑珊菊以決賽成績31.895秒取得該項賽事的冠軍，成功衛冕，獲得此次東京奧運會中國的第28金。

2日，在東京奧運會射擊男子50米步槍三姿決賽中，中國選手張常鴻奪冠。新華社
2日，在東京奧運會射擊男子50米步槍三姿決賽中，中國選手張常鴻奪冠。新華社
2日，在東京奧運會舉重項目女子87公斤級比賽中，中國選手汪周雨奪得冠軍。 新華社
2日，在東京奧運會舉重項目女子87公斤級比賽中，中國選手汪周雨奪得冠軍。 新華社
2日，中國隊選手鍾天使（上）與鮑珊菊在比賽中。當日，在東京奧運會場地自行車女子團...
2日，中國隊選手鍾天使（上）與鮑珊菊在比賽中。當日，在東京奧運會場地自行車女子團體競速賽決賽中，中國隊奪冠。新華社

東京奧運 中國 天使

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