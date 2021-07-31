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東奧／台小將「射」倒強敵南韓 湯智鈞晉級4強

特派記者蘇志畬／東京報導
湯智鈞。（歐新社）
湯智鈞。（歐新社）

中華射箭男將20歲的湯智鈞31日上午跨越東京奧運16強賽，下午在男子個人賽8強戰更射倒強敵、南韓選手金優鎮，雙方同分進入第5局，湯智鈞靠著兩支10分箭拿下，晉級4強戰。

金優鎮是本屆射箭男團金牌成員，16強用連續9支10分箭擊倒對手晉級，第1局金優鎮射一箭，湯智鈞就跟一箭，雙方成績複製貼上，都是10分、9分、9分，以28：28，戰成1：1平手。

第2局金優鎮8分箭開局，隨後又1支9分箭，湯智鈞則是連續兩支10分箭，加上最後9分箭收尾，以29：27拿下，取得3：1優勢。

金優鎮。（歐新社）
金優鎮。（歐新社）

第3局湯智鈞雖射出3支9分箭，不過金優鎮2支9分箭外加1支10分，湯智鈞以27：28丟掉，雙方又形成3：3平手。

第4局面對對手再次開局10分箭，湯智鈞先射出8分箭，但也接連補上2支10分箭，硬是將比數扳成28：28，再次平局。

關鍵第5局，金優鎮先射出8分箭，湯智鈞前兩箭都是10分，最後就以28：27險勝，在總分上以6：4勝出。

女子隊雷千瑩、譚雅婷都在個人賽首戰意外落馬，林佳恩昨天也在16強止步，男子隊鄧宇成在首輪最後一箭惜敗，湯智鈞則是在前天「台灣內戰」中擊敗魏均珩晉級，成為留在賽程中的最後一員。

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