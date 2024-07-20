巴奧／美男籃「衝奧」利多 杜蘭特回歸 熱身賽或出戰

媒體爆料，杜蘭特可望20日重新回歸男籃訓練。(美聯社資料照片)

先前因為小腿傷勢，首戰對加拿大 的熱身賽沒有登場，一度謠傳可能退出美國男籃的太陽明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant），根據「The Athletic」記者查拉尼亞爆料，杜蘭特可望20日重新回歸男籃訓練行列當中，且很可能會在21日出戰南蘇丹，或是23日遭遇德國的其中一場熱身賽上場亮相。

杜蘭特先前在拉斯維加斯舉行的美國男籃訓練營一開訓，就傳出小腿拉傷的噩耗，讓他始終沒有跟隨球隊訓練，也沒打過任何一場熱身賽，但他一直都跟著美國男籃移動，美國男籃總教練柯爾（Steve Kerr）並不擔心，強調「我們沒有B計畫。」不管是前往阿聯首都阿布達比或英國首都倫敦，場邊都可看到杜蘭特身影。

現年35歲的杜蘭特，是美國男籃奧運代表隊陣中，唯一擁有3面奧運金牌的名將，而他在過去3屆奧運中（2012倫敦奧運、2016里約奧運、2020東京奧運），分別以19.5分、19.4分、20.7分成為大會得分王。杜蘭特還在總得分435分、平均得分19.8分、總投籃命中數146個、總三分球命中數74個、總罰球命中數69個等，都高居美國奧運男籃隊之冠。

法國熱身賽三連敗

而「加拿大雙槍」雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、暴龍隊巴瑞特 （RJ Barrett）在巴黎奧運 男籃熱身賽，好好給巴黎奧運地主法國上了一課，亞歷山大拿下23分、5助攻與5籃板，巴瑞特也有21分、4籃板及3助攻，加拿大以85：73，法國熱身賽三連敗。

法國在這場熱身賽得分最高的是曾打過塞爾蒂克的亞布塞萊（Guerschon Yabusele)19分，備受矚目的禁區「雙塔」表現平平，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）10分、7籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）12分、6籃板。