我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

巴奧／美男籃「衝奧」利多 杜蘭特回歸 熱身賽或出戰

體育新聞組／綜合報導
媒體爆料，杜蘭特可望20日重新回歸男籃訓練。(美聯社資料照片)
媒體爆料，杜蘭特可望20日重新回歸男籃訓練。(美聯社資料照片)

先前因為小腿傷勢，首戰對加拿大的熱身賽沒有登場，一度謠傳可能退出美國男籃的太陽明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant），根據「The Athletic」記者查拉尼亞爆料，杜蘭特可望20日重新回歸男籃訓練行列當中，且很可能會在21日出戰南蘇丹，或是23日遭遇德國的其中一場熱身賽上場亮相。

杜蘭特先前在拉斯維加斯舉行的美國男籃訓練營一開訓，就傳出小腿拉傷的噩耗，讓他始終沒有跟隨球隊訓練，也沒打過任何一場熱身賽，但他一直都跟著美國男籃移動，美國男籃總教練柯爾（Steve Kerr）並不擔心，強調「我們沒有B計畫。」不管是前往阿聯首都阿布達比或英國首都倫敦，場邊都可看到杜蘭特身影。

現年35歲的杜蘭特，是美國男籃奧運代表隊陣中，唯一擁有3面奧運金牌的名將，而他在過去3屆奧運中（2012倫敦奧運、2016里約奧運、2020東京奧運），分別以19.5分、19.4分、20.7分成為大會得分王。杜蘭特還在總得分435分、平均得分19.8分、總投籃命中數146個、總三分球命中數74個、總罰球命中數69個等，都高居美國奧運男籃隊之冠。

法國熱身賽三連敗

而「加拿大雙槍」雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、暴龍隊巴瑞特（RJ Barrett）在巴黎奧運男籃熱身賽，好好給巴黎奧運地主法國上了一課，亞歷山大拿下23分、5助攻與5籃板，巴瑞特也有21分、4籃板及3助攻，加拿大以85：73，法國熱身賽三連敗。

法國在這場熱身賽得分最高的是曾打過塞爾蒂克的亞布塞萊（Guerschon Yabusele)19分，備受矚目的禁區「雙塔」表現平平，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）10分、7籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）12分、6籃板。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 加拿大 巴瑞特

上一則

MLB／愛紅襪卻選擇加盟道奇 強打赫南德茲：爛約我不簽

下一則

巴奧／法總統府稱馬克宏會守諾暢泳塞納河 未必奧運前

延伸閱讀

槍手近距離攻擊川普 退役狙擊手懷疑「有內鬼幫忙」

槍手近距離攻擊川普 退役狙擊手懷疑「有內鬼幫忙」
奧運籃球／杜蘭特腳傷又缺席訓練 教練不擔心：沒有B計畫

奧運籃球／杜蘭特腳傷又缺席訓練 教練不擔心：沒有B計畫
長期胃食道逆流 小心巴瑞特食道症上身

長期胃食道逆流 小心巴瑞特食道症上身
NBA／杜蘭特身高很謎 還稱安比德應該不到213公分

NBA／杜蘭特身高很謎 還稱安比德應該不到213公分

熱門新聞

阿根廷衛冕美洲盃冠軍。（路透）

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

2024-07-15 02:45
已故球星科比‧布萊恩(左)與其父喬‧布萊恩。(美聯社資料照)

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

2024-07-16 14:20
張雨霏。(新華社)

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

2024-07-16 15:53
德國田徑女將施密特。(取材自施密特Instagram/@alicasmd)

田徑／全球最性感女運動員死會了 與交往8年男友當眾接吻

2024-07-12 07:15
中國游泳隊被藥檢近200次。(新華社)

巴奧／中國游泳隊抵法10天被藥檢200次 網批歧視：換美國隊早投訴了

2024-07-18 22:30
謝淑薇(左)與搭檔傑林斯基在溫布頓網球公開賽混雙決賽奪冠。(美聯社)

謝淑薇溫網混雙奪冠 生涯第9座大滿貫雙打金盃入袋

2024-07-14 16:40

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃