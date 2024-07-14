巴黎奧運／中國代表團成軍 42名冠軍加持 要奪36金打敗美國

巴黎奧運會網站點出本屆奧運會最值得關注的12位頂級運動員，中國只有乒乓球選手孫穎莎上榜。（新華社）

巴黎奧運 會中國體育代表團昨（13日）在北京成立，本屆代表團運動員405人中，有奧運冠軍42名，過半數223人是首度亮相奧運。上屆奧運中國隊僅以一面金牌之差屈居獎牌榜次席，最新預測認為中國代表團此次可能斬獲36金，甚至有望衝擊獎牌榜榜首寶座。而巴黎奧運會網站也點名中國乒乓球選手孫穎莎是「最值得關注」的頂級運動員之一，中國只有孫穎莎上榜。

據文匯報報導，巴黎奧運會中國體育代表團總716人，其中運動員405人，包括男運動員136人、女運動員269人；有奧運冠軍42名，182人曾參加過奧運會，223人將首次亮相奧運。

在運動員年齡方面，本屆奧運會參賽運動員平均年齡為25歲，年齡最大的是37歲的田徑運動員劉虹，這是她的第五次奧運會征程。11歲的碗池滑手鄭好好年齡最小。

2024巴黎奧運7月26日到8月11日在法國巴黎舉行，中國代表團將參加30個大項42個分項236個小項的比賽，參賽大項、分項、小項數占奧運設項比例均超過東京奧運 會。本屆增設的霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪四個大項，都有中國運動員參與。

巴黎奧運會中國體育代表團成立動員大會13日在北京舉行。 （新華社）

巴黎奧運部分比賽項目在24日逐步展開。中國跳水「夢之隊」備受矚目，期待可以包攬該大項中的全部8枚金牌。其中全紅嬋和陳芋汐在女子雙人3米板項目中有望衝擊中國奧運會代表團在巴黎奧運會中的首金。

除跳水外，射擊、舉重、游泳、羽毛球、乒乓球、體操等項目也是中國奧運代表團的主要奪金點。巴黎奧運會網站近日在一篇首頁文章中，點出本屆奧運會最值得關注的12位頂級運動員，中國乒乓球選手孫穎莎榜上有名。孫穎莎將在巴黎身兼單打、團體和混雙3項比賽，文中指她作為世界冠軍是奪冠熱門。

3年前的東京奧運，中國代表團取得38金32銀19銅，僅以一面金牌之差屈居獎牌榜次席。美國尼爾森研究所近期發布巴黎奧運獎牌榜最新預測認為，中國代表團可能斬獲36金，和預測獲37金的美國代表團不相伯仲。報導分析，隨著中國在上年杭州亞運 橫掃破紀錄的201金，今屆獎牌榜超越美國絕非不可能。