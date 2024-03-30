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法國發行2024年巴黎奧運會及殘奧會官方郵票 面值1.96歐元

中新社巴黎29日電
法國發行巴黎奧運會及殘奧會官方郵票面值1.96歐元，以燙金膠印的形式印刷，印量達80萬枚。（路透）
法國發行巴黎奧運會及殘奧會官方郵票面值1.96歐元，以燙金膠印的形式印刷，印量達80萬枚。（路透）

當地時間29日，法國發行2024年巴黎奧運會及殘奧會官方郵票。 　　

法國當天發行的巴黎奧運會及殘奧會官方郵票全套一枚，面值1.96歐元（約2.12美元），以燙金膠印的形式印刷，印量達80萬枚。郵票圖案融合了埃菲爾鐵塔、凱旋門、塞納河等巴黎標誌性景觀。 　　

為配合奧運官方郵票的發行，法國郵政當天推出了郵票首日封和首日郵戳。首日封圖案為色彩絢爛的埃菲爾鐵塔；首日郵戳的設計相對比較簡單，主圖為巴黎奧運會和殘奧會會徽。 　　

雖然假期臨近，但仍有不少民眾當天前往巴黎的郵票銷售網點購買奧運官方郵票，一些人購買了數個整版郵票，花費數百歐元。法國郵政工作人員忙著為購買郵票的民眾加蓋首日郵戳。 　　

法國郵政和巴黎奧組委于26日舉行儀式，對外公佈這套奧運官方郵票的圖案。法國體育部長卡斯特拉、巴黎奧組委主席埃斯坦蓋、法國郵政集團總裁瓦爾出席儀式。據法國郵政介紹，1.96歐元是法國的國際信函郵費，通過這張郵票寄發國際信函，將巴黎奧運會的理念傳遞到世界各地。 　　

法國郵政發行為數眾多的奧運題材郵票，其中為1924年巴黎奧運會發行的郵票是法國發行的首套奧運官方郵票。法國100年前發行的這套郵票全套4枚，與同時期的其他法國郵票相比，比較容易從市場上買到。 　　

法國郵政已為2024年巴黎奧運會發行了奧運吉祥物郵票，按發行計劃還將在5月推出兩組與巴黎奧運會相關的郵票。

法國發行巴黎奧運會及殘奧會官方郵票面值1.96歐元，以燙金膠印的形式印刷，印量達...
法國發行巴黎奧運會及殘奧會官方郵票面值1.96歐元，以燙金膠印的形式印刷，印量達80萬枚。（路透）

巴黎奧運 郵政

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