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巴黎奧運維安壓力大 法國求助盟國派數千人增援

中央社／巴黎28日綜合外電報導
保障巴黎奧運安全，令法國國內部隊壓力龐大。（路透）
保障巴黎奧運安全，令法國國內部隊壓力龐大。（路透）

官員今天表示，法國已要求盟國派遣數千名維安部隊人員幫忙維護巴黎奧林匹克運動會的安全，凸顯這場7月開始的運動盛事帶來的壓力。

中央社綜合法新社與路透報導，一名不願具名的國防部官員說：「一些外國將在某些關鍵區域強化我們的力量。」這名官員並未透露會有多少外國部隊來到法國，但波蘭國防部長柯席尼亞克－卡密希（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）證實，波蘭將加入「法國（為奧運）成立的國際聯軍」。

另外，一名法國內政部官員表示，法國今年1月已要求46個盟國派遣2185名警察支援。

兩名官員都淡化了請求外援的意義。

這名不願透露身分的法國內政部官員說：「這是主辦國在籌辦重大活動之前十分常見的舉措。」

這名官員補充道，去年法國舉辦世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）期間，歐洲盟國派出160名警察協助維安，部分警察在街上巡邏時，球迷也可以看到。

保障巴黎奧運安全，令法國國內部隊壓力龐大，加上本月22日俄羅斯莫斯科近郊音樂廳剛發生一起攻擊案，超過140人喪命，更凸顯安全風險很高。極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）已聲稱犯下這起音樂廳攻擊案。

法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）25日告訴記者：「恐怖威脅確實存在，而且很強烈。」他補充道，今年已阻止兩起疑為伊斯蘭極端分子策劃的陰謀。

根據政府數據，巴黎奧運期間，法國每天將部署多達4萬5000名警察和憲兵，並預計動員1萬8000名士兵。另有1萬8000名到2萬2000名私人保全將於7月26日到8月11日舉行的奧運效力。

法國內政部官員解釋，向外國請求協助是「為了觀眾的（觀賽）體驗，因應奧運帶來的能力挑戰，及促進國際合作」。

德國本月表示，將派數量不明的警察到法國參與奧運勤務；德國6月及7月舉辦2024年歐洲國家盃（Euro 2024）足球賽時，法國部隊也將前往協助。

巴黎奧運 內政部 國防部

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