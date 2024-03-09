巴黎奧運開幕式時間確定：美東7月26日下午1時半

巴黎奧運開幕式將於法國時間7月26日晚上7時半（美東時間7月26日下午1時半）在塞納河舉行。(美聯社)

巴黎奧組委向外界公布，奧運開幕式將於法國時間7月26日晚上7時半（美東時間7月26日下午1時半）在塞納河開始。

根據構想，開幕式將在夕陽下餘暉下展開，沿著塞納河緩緩拉開大幕。運動員會坐船由東向西出發，航行6公里到艾菲爾鐵塔對岸的廣場，參加慶祝儀式。沿途將安排藝術表演，並有12幅畫作展示巴黎以及法國的文化遺產。

據法國內政部 前幾日公布的開幕式方案，共有約180艘船隻參與開幕式，其中94艘用於搭載運動員。沿途將有超過30萬觀眾參加，比最早預計的60萬縮減將近一半。屆時將有10.4萬名購票觀眾在靠近水面的河岸部分觀看，另有22.2萬名持免費票的觀眾在離水面較遠、位置較高的看台上觀看。與此前公布的方案不同的是，這22.2萬張免費票將不再面向公眾開放註冊，而是改由賽事舉辦地、體育協會以及相關組織方和合作伙伴定向邀請。

自從巴黎奧組委在2021年底正式宣布將在塞納河上舉辦奧運開幕式以來，這一大膽的設想就一直伴隨著期待與質疑。公眾既期待看到一場前所未有、在開放式區域舉行的奧運開幕式，又不得不為安保、交通等現實問題擔憂。

法國內政部表示，為安全起見，開幕式前後及舉辦過程中，法國政府將關閉以巴黎為中心、半徑150公里範圍內所有機場和領空。另外，法國安全部門已著手對約100萬人展開風險篩查，其中包括運動員、記者、私人保安以及居住在關鍵基礎設施附近的人。

巴黎奧運 將於7月26日至8月11日舉行，殘奧會將於8月28日至9月8日舉行。