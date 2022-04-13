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冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

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冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

體育新聞組／綜合報導
美國出生的朱易曾表示不後悔代表中國參賽。(新華社)
美國出生的朱易曾表示不後悔代表中國參賽。(新華社)

中國國家體育總局12日公布2022年優秀運動員保送名單，共有873人通過審核，其中兩個名字特別受到矚目，一是世界桌球球王樊振東，另一位則是花式滑冰小將朱易(Zhu Yi)。

20歲的朱易來自加州，在洛杉磯出生長大，2019年加入中國籍，今年代表中國參加冬奧。但她在女子單人短曲項目中發揮失誤，兩次跌倒，遭到億萬中國網民嘲笑責罵，包括拉低中國花滑團體賽名次、中文不流利、參賽獲選並非靠個人成績等。中國網民的反應，更令朱易面臨巨大壓力。

網上搜尋朱易參加冬奧的照片，幾乎是每比一場哭一場。

後來在個人賽也僅拿下27名的朱易，現在卻成為今年873人中，唯一保送北京大學的運動員，加上她的父親朱松純正是北京大學人工智慧研究院院長，因此再度引發網友批評，「朱小姐總是在人家快要相信她沒有走後門的時候力證自己可以」、「倒數第一也能上北大」、「科學家爸爸已經安排好一切，不要在搞什麼愛國人設了哦 」。

而世界球王樊振東擬被保送上海交通大學，上海交通大學官方微博也道賀：「歡迎新的交大青年：樊振東！」

（取材自微博）
（取材自微博）

朱易 北京 運動員

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