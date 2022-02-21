滑雪天后？宣傳機器？谷愛凌首場抖音直播「點讚破億」

代表中國參加北京冬奧拿下金牌的谷愛凌，一直是輿論關注焦點。新華社

北京冬奧 會結束，「滑雪天后」谷愛凌 的人氣不減。港媒報導，前晚她開啟在抖音的首場直播，觀看人數超過1,800萬人次，點讚量達1.2億。

香港媒體報導，美國出生成長的谷愛凌首次代表中國出戰冬奧，即獲得2金1銀佳績，成為全球焦點。不過，在美國的華人對谷愛凌看法複雜，有人同感驕傲，也有人認為她是中國「國家宣傳機器」的產物。

據報導，完成所有賽事的谷愛凌，前晚身穿紅色外衣、一頭長髮現身抖音「冠軍駕到」直播間。開播15分鐘，觀看人數就達到114萬。

谷愛凌在直播中說，自己最開心的1場比賽是北京冬奧會大跳台決賽，「這次最後一跳我挑戰了1620這個動作又成功了，這兩個事情同時在冬奧會決賽完成，是我人生最開心的事情，讓世界看到我挑戰的決心」。

谷愛凌又提到她的比賽服是自己設計的，除了龍，今後還考慮融入虎、鳳凰和熊貓等圖案。冬奧結束後，谷愛凌會放假數月，她期待說，「我就像正常18歲女孩，做自己喜歡的事情。人生第一次有這麼長的假期，或許可以帶奶奶去義大利旅遊，看看世界」。

儘管深受愛戴，但中美國籍爭議一直圍繞著這位混血美少女。德國之聲中文網報導，在美國的華人對谷愛凌看法複雜。在美東一所大學教授文學的張大衛（化名）說，「我為華裔 選手驕傲吶喊助威，體育運動可以突破華裔的刻板形象」，但已經有美國媒體指責谷愛凌「叛國」，張大衛擔心這會讓美國人質疑在美國的華裔將來為中國做貢獻。

針對國籍的質疑，谷愛凌常以「當我在中國時，我是中國人；當我去美國時，我是美國人」來回應。不過，美國前駐聯合國大使海理上周五在媒體上喊話谷愛凌：美國或中國只能選一國，「美中是兩個迥異的國度，沒有中間地帶」。