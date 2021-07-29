東奧／她的「貧民窟之舞」創巴西體操史上最佳成績

巴西體操選手麗貝卡·安德拉德。(美聯社)

巴西體操選手麗貝卡·安德拉德（Rebeca Andrade），29日在東京奧運 會體操女子全能比賽中，為巴西獲得一枚銀牌，這是巴西體操在奧運會上最好的成績；而安德拉德在自由體操項目使用的音樂「貧民窟之舞」是道地的巴西音樂，讓所有巴西人倍感自豪。

「貧民窟之舞」是一首創作於2015年的放克（Funk）風格歌曲，放克是流行於巴西貧民社區的舞曲，歌詞講述的也是聖保羅貧民社區的故事。這首歌問世以來很快流行起來，而且傳至其他國家，去年美國總統大選 時都有人在街頭彈奏。

歌曲的作者MC若昂和麗貝卡·安德拉德都出身於巴西聖保羅的貧民社區，兩個社區很近，他們此前並不認識，反而今年通過在遙遠的東京舉行的奧運會，兩人開始在網路上互動。

影片來源：YouTube Elvira Felix

若昂說：「麗貝卡·安德拉德本人就是貧民窟之舞，我要感謝他選擇我的作品，並帶到東京展現給全世界看，也讓這首曲子成為她人生最關鍵時刻的一部分。」

若昂的父親在他17歲時去世，母親身體不好，家裡還有兩個妹妹要照顧，他自己在一些辦公樓裡打雜，放克音樂成為若昂逃避現實的去處，到最後他放棄了朝九晚五的工作，專門去做音樂。2015年寫出來「貧民窟之舞」獲得成功。

今年22歲的麗貝卡·安德拉德從5歲起開始練習體操，13歲時獲得了巴西全國冠軍，16歲就開始參加成年人的國際比賽。2016年裡約奧運會上個人全能她獲得第10名，團體獲得第八。當時的自由體操中她使用了美國歌手碧昂絲 的一首曲子。

在里約奧運會之後，巴西體操隊的編舞費雷拉聽到了「貧民窟之舞」這首歌，費雷拉說：「我覺得曲子很棒，聽到的時候我不自覺地用手跟著打拍子，當時就想，要是有一天能夠把這首曲子放到自由體操裡該有多好，於是就這樣去做了。」

為了中和一下放克音樂的不正式感，費雷拉又在曲中融入了巴赫著名的管風琴作品托卡塔與賦格（Toccata and Fugue），這種古典與現代的融合竟然相當和諧。而麗貝卡·安德拉德也將曲子與自己的動作完美結合。

在東京奧運會前的泛美體操錦標賽上，麗貝卡·安德拉德使用了「貧民窟之舞」的曲子，反應非常好，她也獲得了比賽的自由體操冠軍。這一次在東京奧運會上，她再次無可挑剔地將這首曲子表現出來。

若昂說：「我總是說『貧民窟之舞』有自己的生命，每一年都有新的表現形式，而今年更加不同，因為它伴隨了麗貝卡·安德拉德的東京奧運之旅。」

安德拉德獲得銀牌後，MC若昂也在社交媒體上錄製了影片祝賀，他說：「太棒了，麗貝卡！你獲得了銀牌，這枚銀牌絲毫不遜於金牌，你是一名戰士！」

麗貝卡在29日晚除了自由體操外，在高低槓、跳馬和平衡木比賽中成績也很突出，最終以57.298的成績獲得第二名。在將於8月2日舉行的自由體操個人賽上，麗貝卡還打算再帶著她的「貧民窟之舞」參賽。