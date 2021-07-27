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東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

東奧／強項接連失守…中單日零金牌 網批：最黑暗一日

聯合新聞網／綜合報導
中國擅長的桌球項目丟掉混雙金牌，單日金牌數也掛蛋，讓網友直批：「運動史最黑暗一日。」（美聯社）
中國擅長的桌球項目丟掉混雙金牌，單日金牌數也掛蛋，讓網友直批：「運動史最黑暗一日。」（美聯社）

東京奧運前3天賽程結束，原本以6金1銀4銅高居世界榜首的中國在27日金牌數掛蛋，不但引以為傲的游泳、跳水、體操、舉重接連失守，獎牌數更是一夕間被美、日兩大國超越，讓中國網友直批：「運動史最黑暗一日。」

中國國家隊原先預設於第3日的游泳、跳水、體操、舉重4項將「保底」奪金，沒想到先是游泳女將張雨霏在100公尺蝶式遭逆轉，最引以為傲的雙人跳水曹緣/陳艾森組也發生嚴重失誤，錯失本應拿下的金牌，體操方面，隊長林超攀還不敵俄羅斯與日本，最終僅以銅牌作收。

昨晚的桌球混雙金牌戰，中國許昕/劉詩雯組在取得2：0絕對領先後慘遭日本組合水谷隼/伊藤美誠讓二追三，雖然一度追到3：3戰平，最終局仍被對手擊垮。

中國舉重26歲女將廖秋雲。（美聯社）
中國舉重26歲女將廖秋雲。（美聯社）

最後擁有「冠軍收割機」美譽的26歲女將廖秋雲，過去曾在19年世錦賽奪得3金的她卻因戰術太保守，最後一個挺舉126公斤，輸給菲律賓女將迪亞茲（Hidilyn Diaz）的127公斤，只奪下銀牌，不但讓對手奪得菲律賓史上第一面奧運金牌，更讓中國「舉重夢幻隊」本屆包辦12斤的夢想告吹。

合計第三日中國國家隊收下4銀3銅，單日金牌數掛蛋，獎牌數掉至第三名不打緊，被美國及日本超越讓中國網友十分氣憤，高喊這是中國運動史上最黑暗一日。

中國 東京奧運 游泳

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