中國女孩20年前被加拿大父母收養 今奪下奧運金牌

麥克尼爾26日拿下東京奧運女子百米蝶式金牌。（路透）

加拿大 華裔泳將瑪姬麥克尼爾（Maggie MacNeil）26日在東京奧運 女子100公尺蝶式項目拿下金牌。根據公開資料，麥克尼爾在中國 出生，1歲時被加拿大父母收養後移民加拿大。

麥克尼爾2000年在中國江西省九江市出生，1歲時被住在加拿大倫敦市的艾德麥克尼爾（Ed MacNeil）和蘇珊麥克奈爾（Susan McNair）收養。她還有一位妹妹，同樣也是在中國被領養。

麥克尼爾26日拿下東京奧運女子百米蝶式金牌。（路透）

瑪姬目前就讀美國密西根大學，她曾在2019年的光州世界游泳錦標賽100公尺蝶式中，游出55.83秒的最佳成績，打破加拿大和美國的歷史紀錄，拿下金牌。

今年東京奧運，瑪姬也有參加4X100公尺自由式接力，與隊友一起為加拿大贏下銀牌。

瑪姬第一次游泳是8歲的時候，之後便愛上游泳，也開始參加當地的游泳比賽。據美聯社報導，瑪姬不只擅長游泳，還會小提琴與單簧管，這要歸功於她教戲劇的父親與熱愛音樂的家人們。

對於女兒的運動員生涯，她的父母一開始是有點陌生的，但仍全力支持瑪姬並參加她每一場比賽，「爸爸看完我比賽後哭了」，瑪姬說，她的爸爸對她說，他會學習並全力支持她的運動員之路。