東奧／美法大戰 波總整整備戰2年 還在傷腦筋陣容安排

美國男籃隊在日前飛抵日本，首戰將對上法國。圖為杜蘭特(右二)和隊友練球。(Getty Images)

美國 男籃隊在日前飛抵日本 後，儘管球隊陣容仍尚未到期，不過隨即在總教練波波維奇（Greg Popovich）領軍下展開最後練球，為日本時間25日與法國隊的首場比賽進行備戰，總教練波波維奇就直言，為了這場美法大戰，他已經整整準備了兩年，幾乎每一天都在思考著如何應對。

美國隊本周三在僅有8名球員抵達東京 後，21日隨即展開首次的訓練，至於因為觸發健康安全協議而未與球隊一同前往東京的公牛隊後衛拉文（Zach LaVine），以及參加總冠軍賽的三名球員哈勒戴（Jrue Holiday）、米道頓（Khris Middleton）、布克（Devin Booker）則預計在近兩天與球隊會合。

對於今年美國隊在出發日本前波折不斷，總教練波波維奇坦言，這確實是他過去不曾遇過的狀況，「當然我們也考慮了各式各樣的狀況，只是現在必須要把所有事情都弄清楚，這是毫無疑問的。」

根據統計，今年美國隊12名球員合約身價總和為20億美元，不過卻在熱身賽期間敗給了奈及利亞、澳洲隊，而今年的分組賽首戰他們又將碰上擁有5名NBA球員坐鎮的法國隊，雙方前一次在2019年世界杯交手時就由法國隊在8強賽拿下勝利，讓美國隊創下隊史最糟糕的成績。

對於後天將再戰法國隊，波波維奇在日前受訪時就曾透露，為了這一戰已經準備了整整兩年，幾乎每一天都在思考如何應對法國隊，不過談到周日的比賽要如何安排陣容時，他則說：「我還不知道要怎麼做，並不是我狡猾，而是想要保持一些轉換的空間，因為球員的狀況還很不穩定，或許周日表現好，過兩天後又走樣。」

而明星前鋒杜蘭特則強調，三名參加過冠軍賽球員的加入，對於美國隊來說肯定會有很大的幫助，「增加了三名球員，其中兩個是新科冠軍，還有一個登上冠軍舞台的人，他們都是知道如何贏的比賽，也知道如何打重要比賽的人，這對我們肯定有幫助。」