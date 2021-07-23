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東奧／開幕式穿什麼 美國被批無新意 捷克藍染招揶揄

編譯陳韻涵／綜合22日電
美國奧運代表隊隊服由羅倫設計多年，被批了無新意。(路透)
美國奧運代表隊隊服由羅倫設計多年，被批了無新意。(路透)

東京奧運開幕，全球頂尖運動員在開幕式上齊聚一堂，穿著各隊經過設計的隊服依序入場，在競技前先比較時尚品味；今年受新冠肺炎疫情影響，運動員服飾多了口罩這項新穎元素，各國設計師運用巧思，表現這件實用又必須的小裝備。

奧運粉絲播客「維持熱情洋溢」(Keep the Flame Alive)主持人艾莉森‧布朗(Alison Brown)表示，設計奧運及殘奧隊服並不容易，「必須符合從窈窕體操選手到壯碩舉重選手等運動員的身形，結合本國元素並向地主國致敬的含意，符合典禮及賽事場合相配的莊重，還得讓選手在炙熱天氣中穿得舒適。」 

美國奧運代表隊隊服由羅倫設計多年，被批了無新意。(路透)
美國奧運代表隊隊服由羅倫設計多年，被批了無新意。(路透)

各國隊服中，以捷克、以色列、義大利加拿大隊服的討論度最高。

捷克設計師以傳統靛藍印染工藝設計隊服，招致揶揄；這不是捷克隊服首次面臨嘲諷，捷克選手2012年倫敦奧運腳踩螢光藍威林頓靴進場，2016年里約奧運則穿著有如電影「陰間大法師」(Beetlejuice)的條紋服飾遊行。

其他引起話題的設計還有以色列運動員的大口袋透視尼龍外套，以及出自義大利設計師亞曼尼(Emporio Armani)之手的運動套裝；他以義大利國旗的紅綠白配色，重新詮釋日本的日升之國的印象。

捷克奧運代表隊的制服，是傳統靛藍印染工藝設計，獲得正負兩面評論。(美聯社)
捷克奧運代表隊的制服，是傳統靛藍印染工藝設計，獲得正負兩面評論。(美聯社)

奧運最初無開幕式 選手穿什麼都行

美聯社報導，奧運早期並沒有開幕遊行，運動員自行選擇愛穿的服飾，且通常會拿著所屬項目的裝備進場。

國際奧林匹克歷史學家協會(ISOH)執行主任瓦利辛斯基(David Wallechinksy)說：「在早期這不是件大事，隊員隨心所欲穿搭。」他翻出史料，顯示1924年的英國冰球選手在法國冬季奧運時，高舉用以推動冰球的掃把進場。

學者表示，早期就連比賽服飾都沒有規定，古希臘運動員往往赤裸登場，近代則是地主國才有進場制服，展現運動家精神和愛國心。

在揉合本國與地主國文化元素方面，加拿大奧運委員會與Levi's合作，設計結合日式街頭塗鴉的加拿大式燕尾服外套。

儘管捷克隊服受眾人嘲笑，布朗卻欽佩布拉格設計師祖扎娜‧奧薩科(Zuzana Osako)的設計理念，「大膽結合捷克與日式的傳統藍染工藝，兼具文化、美觀與舒適耐熱等功能性。」

加拿大奧運代表隊的隊服是牛仔夾克，被批評太幼稚。（美聯社）
加拿大奧運代表隊的隊服是牛仔夾克，被批評太幼稚。（美聯社）

加拿大被嫌幼稚 12歲以上會想穿嗎

但布朗並不青睞美國隊服，稱美國國家隊隊服由羅倫(Ralph Lauren)設計多年，了無新意，且沒有考量到東京炙熱的天氣。

至於加拿大隊服，布朗則說，「我在1987年穿過類似服裝，我懷疑任何12歲以上的人會想再穿它嗎？」

義大利奧運代表隊的隊服是亞曼尼設計的運動套裝，以義大利國旗的紅綠白配色，重新詮釋...
義大利奧運代表隊的隊服是亞曼尼設計的運動套裝，以義大利國旗的紅綠白配色，重新詮釋日本的日升之國的印象。（美聯社）

東京奧運 加拿大 義大利

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