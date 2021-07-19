東奧／十大奧運女神 美搖滾巨星女兒也要參賽

德國Alica Schmidt。（取材自Instagram）

四年一度的奧運將在日本 時間7月23日晚間8時（美東時間23日上午7時）開幕，除了選手們在運動場上的表現外，許多女選手更成為力與美的結合，是各界關注焦點。以下盤點本屆東京奧運 十大女神運動員。

德國田徑／Alica Schmidt

被媒體封為「最性感運動員」的德國美女Alica Schmidt身高176cm，一頭金髮，擁有堪比模特兒般的佼好身材，在社群軟體上有著超過180萬粉絲。她原定去年將代表國家出征東京奧運，無奈受到疫情阻擾而擱置。今年Alica Schmidt再度披上德國隊隊服，參與東京奧運的1600公尺接力賽項目。

美國Jessica Springsteen。（取材自Instagram）

美國馬術／Jessica Springsteen

Jessica Springsteen外貌神似好萊塢女星茱莉亞羅勃茲，還是搖滾巨星Bruce Springsteen的女兒。2012年倫敦奧運就是美國馬術隊的候補騎手，在2016年未能入選，今年將作為障礙賽的成員參加東京奧運。今年29歲的她從4歲開始便在新澤西州的家庭農場騎馬，她現在在美國騎手的榜單上排名第三，世界排名第27位。

日本石川佳純。（取材自Instagram）

日本乒乓／石川佳純

日本乒乓隊長石川佳純甜美可人，一直被譽為是日本體育界美女的代表人物，出身背景與福原愛相似，因此她也被稱為「小愛二世」。28歲的石川早在2007年就打入日本錦標賽女單四強，更是三年連續獲得全日本選手權大賽冠軍，2017年站上國際舞台，獲得世界乒乓球錦標賽混雙冠軍。

烏克蘭Yaroslava Mahuchikh。（取材自Instagram）

烏克蘭跳高／Yaroslava Mahuchikh

烏克蘭19歲的體壇新星Yaroslava Mahuchikh外型甜美，原本專攻跨欄，直到13歲才轉練跳高，首度參加世錦賽中就以2公尺04奪銀。年紀輕輕已是跳高世界紀錄保持者，狀態十分火燙，是今年東奧女子跳高奪冠大熱門。

義大利Elena Pietrini。（取材自Instagram）

義大利 女排／Elena Pietrini

Elena Pietrini今年21歲，身高190公分，在義大利女排中主要司職主攻位置，因為長得漂亮，在世界大賽的鏡頭總是比隊友還要多。義大利女排今年在「死亡之組」，將與美國、中國、俄國、阿根廷、土耳其廝殺，更是中國女排拚金的最大障礙。

中國張常寧。（取材自微博）

中國女排／張常寧

張常寧今年26歲，身高195公分，江蘇常州人。她在2014年仁川亞運會中獲得銀牌，在2015年女排世界杯中獲得冠軍，在2016年里約奧運中獲得冠軍，是中國女排主力隊員。不過這位美人已經死會了，老公吳冠希身高210公分，也是中國男籃顏值擔當。

義大利Camila Giorgi。（取材自Instagram）

義大利網球／Camila Giorgi

義大利網球運動員Camila Giorgi，在網壇可謂是獨樹一幟。雖然她的世界排名只有83位，身高168公分，在女子網壇並不出眾，但由於高顏值，又喜歡在社交媒體上「出辣招」，在Instagram上的粉絲數比WTA女單世界第一的巴蒂還要多；Camila Giorgi現年29歲，目前擁有兩個WTA巡迴賽冠軍頭銜，強悍的球風和殺傷力獲得「網球辣妹」稱號。

香港江旻憓。（取材自Instagram）

香港劍擊／江旻憓

劍擊運動員江旻憓擁有治癒系招牌笑容，文靜氣質被譽為「微笑劍后」。27歲的她是重劍世界第一，5年前首戰奧運，在里約成為香港劍擊歷史上首位突破第一輪賽事的劍手。她直言東京奧運來得漫長，但延期一年間默默苦練新招數，有望在賽場殺個對手措手不及。

烏克蘭Daria Bilodid。（取材自Instagram）

烏克蘭柔道／Daria Bilodid

21 歲的 Daria Bilodid 是東京奧運柔道的奪牌熱門，在Instagram上有32萬人追蹤。她出身柔道世家，父親是兩屆的歐洲柔道冠軍 Hennady Bilodid，年紀輕輕的 Daria Bilodid 戰績輝煌，她在 2018 年世界柔道錦標賽中勇奪女子 48 公斤級冠軍，成為史上最年輕的柔道世錦賽冠軍得主。

斯洛維尼亞Janja Garnbret。（取材自Instagram）

斯洛維尼亞攀岩／ Janja Garnbret

攀岩是東京奧運的新增項目，Janja Garnbret 年僅22歲，卻已連續4年成為IFSC攀登世界杯「一姐」，今年奧運有力登上職業生涯另一高峰。為了準備奧運，仍是學生的她選擇「Gap year」，放下學業，專心一致準備奧運，力爭奧運史上首面運動攀登女子金牌。