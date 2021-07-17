我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運華裔選手大盤點 芝加哥游泳少女才18歲

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

東奧／華裔選手大盤點 芝加哥游泳少女才18歲

體育新聞組／綜合報導
托麗赫斯克。（路透）
托麗赫斯克。（路透）

東京奧運的腳步日益臨近，中新網盤點了各國代表團中的華裔選手面孔，有的是移民第二代，有人則是兩年前才換國籍；有的年僅18歲，有人則是五度參加奧運的老將，以下一起來看看。

美國／游泳托麗赫斯克

18歲的華裔少女托麗赫斯克(Torri Huske)是美國奧運代表團中最耀眼的新秀之一。她的母親是華裔，父親則是芝加哥人。東京奧運上，她將參加100米蝶泳和400米混合泳接力的比賽。

李文珊。（新華社）
李文珊。（新華社）

加拿大／羽球李文珊

代表加拿大隊參加東京奧運乒乓球比賽的選手中同樣也有華裔球員。其中包括曾三度參加奧運的32歲女球手張墨、參加過兩屆奧運的35歲球員王臻。他們二人都出生於中國河北省石家莊。東京奧運上，他們將搭檔參加混雙的比賽。

另外，21歲的新秀、擁有一半華人血統的夏仲文(Jeremy Hazin)將代表加拿大參加男單比賽。

羽毛球項目也是亞洲球員的優勢項目。出生在香港的李文珊從小就隨家人移民到了加拿大。17歲那年，她開始參加職業公開賽，曾在泛美運動會和英聯邦運動會上獲得金牌。

李文珊曾代表加拿大隊參加過倫敦奧運和里約奧運，不過都沒有站上領獎台。此次東京之行，她也在為奧運獎牌而努力。除了李文珊，曾是加拿大最年輕的全國冠軍並獲得過泛美錦標賽、青奧會金牌的19歲小將楊燦(Brian Yang)也將隨加拿大羽毛球隊參加奧運。

張本智和。（中新社）
張本智和。（中新社）

日本／乒乓張本智和

中國一直號稱「乒乓球人才輸出大國」。在這個項目上，很多代表團裡都有不少華裔球員的身影。日本乒壇的王牌運動員張本智和就是一名華裔運動員。他的父母不僅來自中國，而且以前都是乒乓球運動員。

張本智和繼承了父母的天賦，15歲那年就獲得了國際乒聯巡迴賽總冠軍，成為日本乒壇一顆冉冉升起的新星，今年是張本智和第一次參加奧運。

倪夏蓮。（新華社）
倪夏蓮。（新華社）

盧森堡／乒乓倪夏蓮

已經58歲的倪夏蓮也將開始自己第五次奧運的征程。這位出生在中國浙江的乒乓球選手被譽為「乒壇常青樹」。1979年，她入選中國國家女子乒乓球隊，還隨隊獲得過世錦賽冠軍。1989年，倪夏蓮前往歐洲並在盧森堡定居。2012年和2016年，她都是盧森堡代表團中的一員。本屆東京奧運開賽後，倪夏蓮將成為年齡最長的奧運乒乓球參賽選手。

李世鑫。（新華社）
李世鑫。（新華社）

澳洲／跳水李世鑫

1988年出生在中國廣東的李世鑫是一位跳水運動員，也曾是中國男子跳水國家隊的成員之一。從2011年到2014年這段時間，李世鑫的成績都很出色，先後將國際泳聯大獎賽、世錦賽等國際大賽的金牌收入囊中。

2019年李世鑫獲得澳洲國籍。今年6月份，他宣布代表澳洲參加東京奧運。

同為跳水運動員的覃帆也即將代表澳洲出戰女子單人3米板的項目。從12歲起，覃帆就開始在北京練習跳水，18歲那年，她隨父母移民到澳洲。來到南半球之後，覃帆不僅重拾跳水運動，而且還獲得了代表澳洲參加東京奧運的機會。

東京奧運 中國 加拿大

上一則

東奧／柬埔寨孤兒為美國跳水出征「感謝同志爸爸的愛」

延伸閱讀

膽小鬼慎入…東奧「人臉氣球」晚上還會發光

膽小鬼慎入…東奧「人臉氣球」晚上還會發光
東奧╱網球最大咖 約克維奇拚金滿貫

東奧╱網球最大咖 約克維奇拚金滿貫
東奧／烏干達選手失蹤真相「想留日找工作」失參賽資格

東奧／烏干達選手失蹤真相「想留日找工作」失參賽資格
東奧／選手村爆首起確診 7月至今已14例奧運相關案例

東奧／選手村爆首起確診 7月至今已14例奧運相關案例

熱門新聞

義大利女球迷慶祝球隊四強戰勝西班牙時，開心得掀上衣露胸，未料在場的眾多球迷同時伸出「鹹豬手」。（取材自推特）

歐洲杯／義國女球迷掀衣露胸慶贏球 遭鹹豬手湧上狂摸

2021-07-15 00:05
義大利在PK賽擊敗英格蘭，奪下歐洲杯冠軍。(美聯社)

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

2021-07-11 17:57
日本東京奧運選手村內供選手使用的可回收紙板床和床墊。美聯社

德前跳遠女將：奧運村深夜 選手發洩性精力為常態

2021-07-15 15:29
2020歐洲國家杯足球賽決賽，120分鐘的正規與延長賽後，戰成1：1平手的英格蘭與義大利，最終就讓將士用命的義大利以「3：２」拿下了PK戰與歐國盃的冠軍勝利。圖為各報章頭版頭條。（取材自各報章）

英格蘭輸了歐洲杯 球迷暴動、種族歧視 也輸了主辦面子

2021-07-12 08:58
2016年里約奧運中國代表團穿的是紅黃配色，被戲稱為番茄炒蛋。(新華社)

東奧／中國派431選手 禮服先曝光 不是「番茄炒蛋」了

2021-07-14 11:09

歐洲杯／英格蘭vs.義大利 決賽戰前盤點

2021-07-11 08:45

超人氣

更多 >
6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講

6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講
疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年

疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年
「還珠格格」小燕子本來是她演 女星哭訴選角「碰到鬼」

「還珠格格」小燕子本來是她演 女星哭訴選角「碰到鬼」
台生產這組美玩具 原價25美元 為何訂價變2.8萬美元？

台生產這組美玩具 原價25美元 為何訂價變2.8萬美元？
抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名