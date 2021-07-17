東奧／華裔選手大盤點 芝加哥游泳少女才18歲

托麗赫斯克。（路透）

東京奧運 的腳步日益臨近，中新網盤點了各國代表團中的華裔選手面孔，有的是移民第二代，有人則是兩年前才換國籍；有的年僅18歲，有人則是五度參加奧運的老將，以下一起來看看。

美國／游泳托麗赫斯克

18歲的華裔少女托麗赫斯克(Torri Huske)是美國奧運代表團中最耀眼的新秀之一。她的母親是華裔，父親則是芝加哥人。東京奧運上，她將參加100米蝶泳和400米混合泳接力的比賽。

李文珊。（新華社）

代表加拿大隊參加東京奧運乒乓球比賽的選手中同樣也有華裔球員。其中包括曾三度參加奧運的32歲女球手張墨、參加過兩屆奧運的35歲球員王臻。他們二人都出生於中國 河北省石家莊。東京奧運上，他們將搭檔參加混雙的比賽。

另外，21歲的新秀、擁有一半華人血統的夏仲文(Jeremy Hazin)將代表加拿大參加男單比賽。

羽毛球項目也是亞洲球員的優勢項目。出生在香港的李文珊從小就隨家人移民到了加拿大。17歲那年，她開始參加職業公開賽，曾在泛美運動會和英聯邦運動會上獲得金牌。

李文珊曾代表加拿大隊參加過倫敦奧運和里約奧運，不過都沒有站上領獎台。此次東京之行，她也在為奧運獎牌而努力。除了李文珊，曾是加拿大最年輕的全國冠軍並獲得過泛美錦標賽、青奧會金牌的19歲小將楊燦(Brian Yang)也將隨加拿大羽毛球隊參加奧運。

張本智和。（中新社）

日本／乒乓張本智和

中國一直號稱「乒乓球人才輸出大國」。在這個項目上，很多代表團裡都有不少華裔球員的身影。日本乒壇的王牌運動員張本智和就是一名華裔運動員。他的父母不僅來自中國，而且以前都是乒乓球運動員。

張本智和繼承了父母的天賦，15歲那年就獲得了國際乒聯巡迴賽總冠軍，成為日本乒壇一顆冉冉升起的新星，今年是張本智和第一次參加奧運。

倪夏蓮。（新華社）

盧森堡／乒乓倪夏蓮

已經58歲的倪夏蓮也將開始自己第五次奧運的征程。這位出生在中國浙江的乒乓球選手被譽為「乒壇常青樹」。1979年，她入選中國國家女子乒乓球隊，還隨隊獲得過世錦賽冠軍。1989年，倪夏蓮前往歐洲並在盧森堡定居。2012年和2016年，她都是盧森堡代表團中的一員。本屆東京奧運開賽後，倪夏蓮將成為年齡最長的奧運乒乓球參賽選手。

李世鑫。（新華社）

澳洲／跳水李世鑫

1988年出生在中國廣東的李世鑫是一位跳水運動員，也曾是中國男子跳水國家隊的成員之一。從2011年到2014年這段時間，李世鑫的成績都很出色，先後將國際泳聯大獎賽、世錦賽等國際大賽的金牌收入囊中。

2019年李世鑫獲得澳洲國籍。今年6月份，他宣布代表澳洲參加東京奧運。

同為跳水運動員的覃帆也即將代表澳洲出戰女子單人3米板的項目。從12歲起，覃帆就開始在北京練習跳水，18歲那年，她隨父母移民到澳洲。來到南半球之後，覃帆不僅重拾跳水運動，而且還獲得了代表澳洲參加東京奧運的機會。