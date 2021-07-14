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東奧／麥當勞打工仔「跳」進奧運 美國女將勇敢追夢

體育新聞組／綜合報導
柏克絲代表美國將征戰東京奧運跳遠項目。(取材自Instagram)
柏克絲代表美國將征戰東京奧運跳遠項目。(取材自Instagram)

26歲的柏克絲(Quanesha Burks)，9年前在麥當勞打工，是一個穿著藍色工作服、忙著為顧客打包薯條的高中生，9年後，在美國俄勒岡州尤金（Eugene）舉辦的奧運選拔賽跳遠項目決賽上，柏克絲奮力一跳，跳出自己的最好成績6.96米，獲得選拔賽的第三名，因而搭上通向2020東京奧運的列車。

柏克絲出生在阿拉巴馬州、人口只有14000人的哈特塞爾(Hartselle)鎮上，她和兩個妹妹與祖父母一起生活。柏克絲至今仍記得高中時期每天早上4點半起床，先送奶奶去當地的養老院上班，再回家叫醒兩個妹妹送她們上學，然後自起再趕去學校。她為了掙大學學費，高中時期，在當地的麥當勞餐廳打工。

柏克絲17歲在麥當勞打工。(取材自推特)
柏克絲17歲在麥當勞打工。(取材自推特)

柏克絲回憶說，當時在麥當勞工作，即使十分辛苦勞累，即使兩周才賺100美元，但每天上班都很開心，因為「這是我通往大學的必經之路。」高中畢業後，柏克絲進入阿拉巴馬大學攻讀教育學位，成為家裡第一個上大學的人位。

柏克絲會成為一名田徑運動員也是意料之外的事。

高中時期，她注意到身邊的同學透過參加體育比賽申請大學獎學金，她想若能申請到，也可以給家裡減輕一些經濟壓力。身邊的朋友鼓勵她去試試，於是她買雙釘鞋，參加短跑和跳遠比賽，因而獲得田徑獎學金。2012年全美青少年田徑錦標賽，柏克絲獲得第三名，從此她決定成為職業選手。

2018年，她在室內田徑錦標賽中獲得第四名，失去上台領獎機會；2019年，在美國戶外田徑錦標賽開賽前一周，祖父去世，因為祖母年紀大，柏克絲扛起整個家庭的經濟重擔，在每天訓練結束後，她還需要到麥當勞工作到晚上10點，周末，她則上早班只為賺更多錢，好幫奶奶還清汽車貸款。

教練知道她的困境後，為了讓她專心訓練，提供經濟上的幫助。不過柏克絲仍要在業餘時間做家教和保母補貼家用。

在美國俄勒岡州尤金舉辦的奧運選拔賽跳遠項目決賽上，柏克絲奮力一跳，跳出自己的最好...
在美國俄勒岡州尤金舉辦的奧運選拔賽跳遠項目決賽上，柏克絲奮力一跳，跳出自己的最好成績6.96米。(Getty Images)

2020年年初，柏克絲獲得了美國室內田徑錦標賽冠軍，但一整年受疫情影響，沒有比賽可以參加，但她仍保持不間斷的訓練。

柏克絲總是笑容燦爛，「雖然生活時常有令人消極的一面，但我不斷告訴自己，我要去奧運。在哪開始不重要，重要的是開始。17歲時，我是一個麥當勞服務生，而現在，我的第一次奧運之旅即將啟程。」

除了奧運夢外，柏克絲還有一個教育夢，她希望未來可以開一家學習發展中心，可以幫助其他像他一樣的貧困孩童。

在如願獲得奧運門票後，柏克絲不管運動員飲食控制的要求，她在麥當勞點了大份薯條配糖醋醬犒勞自己，現在的她信心滿滿，準備征戰奧運。

柏克絲和爺爺。(取材自Instagram)
柏克絲和爺爺。(取材自Instagram)

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