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英飛凌總裁談功率半導體 未來決勝AI供電新戰場

朱子呈
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英飛凌電源與感測系統事業部總裁Adam White（右）和綠色工業電力事業部總裁...
英飛凌電源與感測系統事業部總裁Adam White（右）和綠色工業電力事業部總裁Peter Wawer（左）。（英飛凌／提供）

AI浪潮推升資料中心用電需求，也讓功率半導體廠角色重新定位。英飛凌電源與感測系統事業部總裁Adam White、綠色工業電力事業部總裁Peter Wawer先前在台灣談及AI供電架構時，雖未直接點名台灣業者，但從兩人談話可看出，未來功率半導體競爭不再只看單一元件規格，而是誰能更早切入系統架構、標準制定與客戶下一代路線圖。

從電網到晶片核心

White指出，功率半導體廠不能只做元件供應商。英飛凌在AI領域強調「from grid to core」，也就是從電網一路供電到晶片核心，能清楚說出自己可支援AI從電網到核心需求的半導體公司並不多。

這對台灣功率半導體廠是一項提醒：AI資料中心競爭不只在MOSFET、SiC、GaN等單點產品，而是整體供電鏈如何從發電、電網、機櫃、電源轉換一路延伸至晶片端。

「AI資料中心生態系就在台灣」，White提到，英飛凌正透過與關鍵夥伴合作，支援雲端服務供應商、ASIC業者與GPU業者的未來路線圖。

換言之，台灣不只是終端市場，更是AI伺服器與資料中心供應鏈的重要決策現場。本土業者若仍停留在既有零件供應，將難以掌握下一代AI電源架構主導權；能否提前進入客戶系統設計，將成為競爭分水嶺。

再者，不要等標準完全成熟才行動。針對800V與1500V高壓供電架構，Wawer指出，800V方向明確，但安全規範與標準仍未完全定義，產業仍須等待更清楚的認證要求。不過，White也強調，英飛凌會積極參與標準制定，希望讓標準反映先進半導體可提供的優勢。

標準制定反映優勢

對台灣業者而言，新一代AI資料中心供電架構仍在成形，800V尚未完全成熟，1500V雖具合理性，但Wawer認為更偏向下一個十年的議題。

在過渡期中，機會不只是誰先推出產品，而是誰能與客戶、認證單位及生態系共同定義規格。若只等標準底定後才跟進，恐怕只能陷入價格競爭；若能在標準形成階段就投入，才有機會讓自身技術進入客戶下一代架構。

White也補充，英飛凌正與生態系合作，提供最新技術支援800V DC架構，並持續向客戶提供樣品；但最終普及仍需測試、品質認證與標準配合。這反映英飛凌並非單方面押注時程，而是跟著客戶導入節奏與產業成熟度同步推進。

對台灣功率半導體廠來說，既要提早準備，也不能忽略認證、可靠度與客戶導入節奏。

此外，產能管理不能只靠擴廠，更要靠技術組合與製造彈性。White說，英飛凌掌握矽、碳化矽與氮化鎵三種技術，可依不同供電層級與應用場景配置方案。這代表英飛凌並非單押某項熱門材料，而是用多技術平台分散風險，因應仍在演進中的AI資料中心供電架構。

Wawer則從碳化矽產能補充，英飛凌在馬來西亞居林的產能具備彈性，並已從6吋走向8吋轉換。他並表示，8吋會是產業明確趨勢，因為成本與效能效益明顯；至於12吋SiC，至少這個十年內幾乎看不到可能性。

精華 FAQ

  • 他們認為競爭已不再只是MOSFET、SiC或GaN等單點產品，而是誰能更早進入客戶系統設計、掌握供電架構與下一代路線圖，才能取得主導權。

  • 這代表功率半導體廠不能只做元件供應商，而要能從電網一路支援到晶片核心，涵蓋發電、電網、機櫃、電源轉換到晶片端的完整供電鏈。

  • 800V方向已較明確，但安全規範與認證標準仍未完全定義；1500V則被視為更偏向下一個十年的議題，業者需在標準形成期就參與，以免落入價格競爭。

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