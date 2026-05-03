京東創辦人劉強東 讀沃爾頓自傳學經營

京東集團創辦人劉強東。（路透）

大陸電商 巨頭京東創辦人劉強東 一向強調閱讀與實作精神，從《沃爾頓自傳》到《阿甘正傳》汲取經營智慧。近年，他帶領京東由電商跨足外送、旅遊及海外市場，甚至布局具身智能（Embodied AI）等新領域；他親力親為，曾身穿外送服為顧客送餐、圍上圍裙，展現將閱讀理念轉化為企業擴張與管理實踐的路徑。

看沃爾瑪 走進零售殿堂

劉強東一直以來是出了名愛看書的企業家，他長期維持閱讀習慣，曾稱「從上學開始到現在，我一直保持著閱讀的習慣，現在我基本上每周至少會看一本書。而且，我會把一些優質的圖書推薦給身邊的朋友和公司的員工去讀。相信很多京東的員工都看到過我給大家推薦的書單。」

在劉強東的閱讀清單中，《富甲天下：Wal-Mart創始人山姆．沃爾頓自傳》占有關鍵位置。他不僅推薦此書，還曾親自撰寫長達4000字的序言，直言「做零售，怎能不讀沃爾瑪」，將沃爾瑪視為零售業的「聖地殿堂」。

這本書1993年首次出版，由沃爾頓親筆撰寫，是其唯一回憶錄，記錄自1945年經營「五毛店」起步，到建立全球零售帝國的過程，涵蓋成本控制、供應鏈管理與促銷策略等。書中提出的「女褲理論」，即降低單品價格，即便利潤減少，也可藉由銷量提升擴大整體收益。

劉強東在序言中指出，若僅將此書視為促銷技巧，容易失焦，他認為更貼近的理解應是「零售的本質」，因書中呈現沃爾頓數十年累積的經驗與方法。他引述沃爾頓觀點強調，零售商應成為顧客的代理人，提高效率、降低中間成本，為消費者創造價值。

這一理念也體現在京東模式中。京東透過自建倉儲與物流，減少中間環節，以降低成本與損耗，提升價格競爭力。

面對外界對重資產模式的質疑，他認為，新型零售模式需在不被理解中建立優勢，這種誤解有時反而讓京東打造獨特、他人難以超越的競爭優勢。

此外，書中涉及的數據應用與供應鏈協同，被視為大數據與反向定制的早期實踐。劉強東曾說，「今天很多做網路商業探索的人，言必稱『大數據』」，「但如果讀過這本書就會發現，依靠大數據基礎，對上游生產鏈做柔性改造，乃至反向定制，沃爾瑪在1980年代就開始玩了。」

隨AI蓬勃發展，劉強東也將這點落實到京東版圖，近期宣布將建設全球規模最大、場景最全的具身智能數據採集中心，依托供應鏈與多元業務場景，展開大規模數據採集，支撐產業發展。

師法阿甘 授權一線經營

除《富甲天下》外，劉強東也提到《阿甘正傳》。他直言，《阿甘正傳》是他非常喜歡的書，電影也每隔幾年都會重溫。「世界上99%的人都不是天之驕子，沒有太多不平凡的際遇去走捷徑。作為平民家庭出生的孩子，要追求夢想，唯有像阿甘一樣踏實、勤奮、努力，才有可能成功。我也常給員工推薦這本書，它給了我很多鼓勵」。

他認為，這些特質雖看似基本，但當人們過多關注效率、方法、營收，也最容易被忽略。

這種精神也反映在劉強東的經營邏輯中。京東近年推動「一線哲學」，管理層深入業務現場、提升用戶體驗與決策效率，決策需24小時內完成、會議與簡報精簡，並推動授權一線與組織扁平化。

他稱，大公司若沒人逼它改變，自然會愈來愈龐大、緩慢而平庸。真正的競爭對手永遠是自己，懶惰或策略失誤都可能喪失競爭優勢。

在業務布局上，京東持續擴展即時零售與外送服務，強調供應鏈效率與成本控制。他提出平台企業應控制利潤率，關注產業鏈各方利益分配，並主張朝品質、效率與安全方向競爭，而非單純壓低價格。

從推薦《富甲天下》到分享《阿甘正傳》，劉強東將書中對效率、顧客與人性的理解，轉化為企業營運與管理方式，並在組織與業務策略中持續落實。