林：郵票承載記憶 傳遞愛 蘇：丹麥郵筒消失 台灣呢

蘇俊賓與林磐聳（圖）展示多年來的旅行繪畫明信片。(記者曾原信／攝影)

數位化浪潮下，郵筒逐漸消失，過去「郵戳為憑」其實是時空、地點的見證，背後都有不同的故事。

問：當郵筒消失，代表什麼意義？

蘇俊賓（以下簡稱蘇）：我對郵筒太有興趣，說我是「郵筒控」不誇張。台灣全盛時期約有1萬6000多個郵筒，郵筒大多位在小商圈或小村落明顯的地方，當少子化來臨，真正的小學已經廢校，郵筒還存在。

郵筒有一套設計邏輯，幾乎就是一個小型座標，需要精準的人潮設定。1萬6000個郵筒就像情感交流的節點，但當掉到剩下8000個以下的節點，郵寄雖不會死，但情感部分已慢慢被線上化取代，當AI更加廉價又真偽難辨，這個社會就少了太多人情味。

我一直在想，物流不會消失，郵寄會不會消失？可是當物流的主要角色都是在「物」，買東西賣東西，但「情感」的部分慢慢被線上化取代，我就覺得說這個社會少了太多味道，就是很可惜，所以我才會很在意丹麥 的經驗會不會在台灣上演。當一個這麼先進國家擁有深厚的人物關懷都遇到不可逆的現象，會不會未來我們的郵筒也會消失？我的傷感在這裡。

林：腦袋裡的創意 永遠不會被取代

林磐聳（以下簡稱林）：從事藝術設計怎麼面對AI？其實，AI終究還是在一個既有資料庫處理，只不過下不同的指令，但AI無法處理還沒有發生的東西。我們最可貴的就是，腦筋裡面的創意永遠是不會被取代的。

第二個，我想利用這個機會說一個故事，這張是我去以色列寄回來的明信片，這個郵票各位可以看到非常有意思，我發現這個是以色列的國土，跟台灣很像，就是兩頭尖尖那麼大，只是說我們比較胖、它比較扁。如果我沒有去可能就不會有這個想法，如果人類都只是追求方便，可以替代的方案太多太多了，可是人類是不是有一些東西是沒有辦法被取代的，人之所以要有感情，就是沒有辦法全部機械化。

問：郵寄、郵票對兩位有何意義？

林：郵票郵戳有時間、地點，所以我們常說「郵戳為憑」，每一張郵票就是一個時空的見證。屏東東港鎮有一個共和社區，這是小琉球的郵票，上面就有郵戳，見證我的故鄉。我去紐約美術館時，當時剛好要過年發行春節郵票，郵戳就見證我人生旅遊的時間和地點。

我設計的第一張郵票大約在1991年，一直到2025年有30幾年了，我有一個學長畫台灣溪流鳥的郵票，那一套我印象總共賣了8億台幣，學長後來申請移民美國。郵票其實是承載了我們過去的回憶。

可是現在呢，丹麥在去年宣布不再郵寄了，我預計7月要去北歐，我就很怕其他國家還有沒有在郵寄明信片。我大概是前幾年到德國，德國的郵筒幾乎也找不到了。

蘇：互寄卡片之趣 如今已不復存在

蘇：我跟林老師有共同癖好，如果這張明信片在某國家畫完，當下貼上當地郵票寄回，通常明信片會比較晚寄到，當收到時，你會發現旅行喜悅是延長的；多年之後我再翻這張明信片，那份喜悅甚至延長超過一年。

小時候，明明同一班、坐隔壁，但到了聖誕節、過年，還是要互寄卡片，然後每天在家等著收到信的感動；現在都沒有了，郵寄的樂趣、手寫的誠意皆不復存在。

林：明信片最大特點是郵票，你一定要從當地寄出，蘇副市長剛剛說兩周後會收到，不瞞你講，我前一個寄的，到現在都快三周，我還在等。

郵遞明信片就形成一個藝術創作過程，俄羅斯聖彼得堡寄的已收到，莫斯科的一張都沒收到，就會有一個變數，會變成個人的期待。郵遞可能等了兩年還沒到，但不確定性會加深收到時的感動。（蘇：林老師可能是畫最多明信片的人，但我寄出去最多。）

有一個國際海報雙年展，我擔任過多年評審，到南韓展覽時，在38度線南的非軍事區域展出，郵票有鋼盔、和平鴿，呈現「人跡罕至」意涵。設計師手上沒有武器，海報就是最直觀、可以感動人的藝術，可以透過創意、視覺，傳遞大家所關愛的事物。